La Guardia Civil identifica a un piloto de dron sin autorización en la Challenge Ciclista Mallorca

La Guardia Civil ha identificado a un piloto de dron que operaba sin las autorizaciones necesarias durante la celebración de la Challenge Ciclista Mallorca 2026. Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo 1 de febrero, coincidiendo con la disputa del Trofeo Fashion Outlet, en el Paseo Marítimo de Palma.

Agentes del Equipo Pegaso de la Benemérita detectaron el vuelo del dron en la zona de salida de la prueba, procediendo a identificar a su responsable y a requerirle la documentación preceptiva para acreditar la legalidad de la operación. Tras las comprobaciones oportunas, los agentes constataron que el piloto no disponía de las autorizaciones exigidas, por lo que fue propuesto para sanción.

En concreto, el operador carecía de la autorización para volar en una zona afectada por la Restricción al Vuelo Fotográfico, delimitada por el Ministerio de Defensa. Además, no había realizado la comunicación previa obligatoria al Ministerio del Interior para operar drones en entornos urbanos, ni contaba con la autorización de la autoridad aeronáutica competente, necesaria al encontrarse el lugar dentro del ámbito de servidumbre aeronáutica del Aeródromo de Son Bonet.

Graves consecuencias

Desde la Guardia Civil se recuerda que el incumplimiento de la normativa aeronáutica vigente en materia de drones puede acarrear graves consecuencias administrativas e incluso penales, especialmente cuando este tipo de operaciones se realizan en entornos con restricciones específicas, cerca de infraestructuras críticas o durante eventos de relevancia pública, como competiciones deportivas.