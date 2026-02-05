La Federación Balear defiende el papel educativo del fútbol en los centros escolares

La Federació de Fútbol de las Illes Balears (FFIB) ha reaccionado a una propuesta política que plantea la eliminación de los campos de fútbol en los colegios de un municipio de Ibiza, sustituyéndolos por espacios destinados a actividades consideradas “inclusivas y no competitivas”.

La iniciativa, impulsada por una concejala de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Sant Antoni, ha generado un amplio debate tras calificar el fútbol como una “práctica tóxica” y señalarlo como foco de conflictos en el ámbito escolar. Una visión que la Federación balear rechaza de forma contundente, al considerar que este tipo de planteamientos suponen un retroceso en el acceso al deporte en edad escolar.

En un comunicado oficial, emitido este jueves por la noche, la FFIB lamenta que se promuevan iniciativas que puedan limitar la práctica deportiva entre niños y niñas, y recuerda que el fútbol es el deporte mayoritario en Baleares, con una implantación histórica y social que lo convierte en una herramienta clave para la educación, la convivencia y el desarrollo integral de la infancia y la juventud.

Desde la Federación se subraya que el fútbol formativo va mucho más allá de la mera competición. Se trata, explican, de un espacio de aprendizaje en el que se transmiten valores como el respeto, el trabajo en equipo, la disciplina, la igualdad, el esfuerzo y la solidaridad, elementos esenciales en el crecimiento personal y social de los jóvenes. A través de clubes y escuelas deportivas, miles de escolares aprenden a convivir, a gestionar emociones y a afrontar retos en un entorno reglado y supervisado.

“Fomenta hábitos de vida activos”

La FFIB también rechaza que el fútbol pueda calificarse como una actividad “tóxica”. Al contrario, defiende que, en su vertiente educativa, es una práctica que canaliza la energía de forma saludable, fomenta hábitos de vida activos y contribuye al bienestar físico y emocional del alumnado.

Otro de los puntos destacados por la Federación es el crecimiento del fútbol femenino en las Islas Baleares. En los últimos años se ha registrado un aumento significativo de licencias, equipos y estructuras dedicadas a las niñas y jóvenes, reflejo de un deporte cada vez más inclusivo, con igualdad de oportunidades y una clara apuesta por parte de clubes, familias e instituciones.

Lejos de apostar por prohibiciones, la Federación balear considera que el camino pasa por la colaboración con las administraciones educativas y los centros escolares para mejorar los espacios de juego, promover un uso equitativo de los patios y garantizar que todo el alumnado pueda disfrutar de una oferta variada de actividad física.

En este sentido, la FFIB reitera su compromiso con el fútbol base, la educación en valores y el desarrollo del deporte femenino, y se pone a disposición de las instituciones para trabajar de manera conjunta en iniciativas que fomenten la actividad física, la convivencia y el bienestar de los jóvenes en el ámbito escolar.