Ciclismo
Esteban Chaves y Laura Ríos suben al podio en ‘La Leyenda de Tartessos’
El corredor mallorquín y la ciclistea ibicenca destacan en la categoría mixta de la prueba de mountain bike disputada en Huelva
La dupla formada por el mallorquín Esteban Chaves y la ibicenca Laura Ríos subió al podio en la quinta edición de ‘La Leyenda de Tartessos’ (Huelva), una prueba de maratón que en 2026 ya está consolidada en el calendario UCI que congrega a los mejores especialistas del mountain bike. No es el primer reto que afronta Chaves en los últimos, ya que, por ejemplo, el pasado mes de octubre rodeó Mallorca, completando 408 kilómetros en algo menos de 34 horas.
Los senderos onubenses fueron testigos, entre el 29 de enero y el 1 de febrero, de una batalla constante contra los elementos. El exigente recorrido por municipios como El Almendro, Aljaraque, San Bartolomé de la Torre o Lepe, junto a la persistente lluvia y el barro, pusieron a prueba la resistencia física de los corredores y la fiabilidad de sus bicicletas.
La gran novedad de esta edición ha sido el impulso a la competición por parejas, modalidad en la que la dupla formada por los dos corredores baleares ha destacado en la categoría mixta. Chaves y Ríos subieron al podio en tres de las cuatro etapas de prueba, finalizando en la tercera posición en la clasificación general conjunta por equipos.
