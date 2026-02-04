Taekwondo
La escuela de taekwondo mallorquina que apadrina Conor McGregor
La Escola Balear de Taekwon-Do ITF, con el apoyo del que fuera bicampeón del mundo de las artes marciales mixtas, busca la inclusión igualitaria en el deporte y trabaja para la mejora de las condiciones de vida de familias con casos de TEA, Déficit de Atención e Hiperactividad
Maria Quetglas
Existe un club en Mallorca que ha revolucionado la formación y la integración deportiva para familias con casos de TEA (Transtorno del Espectro Autista), Déficit de Atención o Hiperactividad. Tanto es así que Conor McGregor, considerado como el deportista irlandés más importante de la historia, ha decidido apadrinarlo. Se trata de la Escola Balear de Taekwon-Do ITF.
La Escola Balear de Taekwon-Do ITF es un club de artes marciales comprometido con la formación deportiva y psicosocial. Su objetivo es claro: integrar a cualquier tipo de persona en la práctica deportiva. El Taekwon-Do, y las artes marciales en general, son una herramienta de lo más beneficiosa para una inclusión igualitaria en el deporte. El trabajo en edades tempranas supone un respaldo importante al desarrollo educativo, mental y físico de los más pequeños, impulsa la detección de posibles desafíos en la regulación del comportamiento y acompaña a las familias con necesidades especiales en la búsqueda de soluciones para una mejor calidad de vida.
La escuela cuenta con más de 60 alumnos de tres a cinco años que siguen este programa específico. De hecho, este año han reforzado esta franja de edad, que cuenta ya con una trayectoria de tres cursos, para contribuir a mejorar las capacidades motrices y psicosociales de los alumnos e iniciarlos en las claves de esta disciplina. Con el trabajo sobre el tatami, las familias han experimentado mejoras en cuestiones motrices, de control de movimientos, de coordinación, pero también de inclusión en casos de TEA (Trastorno del Espectro Autista), Déficit de Atención o Hiperactividad.
“Son varios los casos que tenemos de familias con estas dinámicas, y la integración es total gracias al Taekwondo y a los protocolos de disciplina y trabajo que te da esta práctica. Con la formación específica en estas franjas de edad, de tres a cinco años, son muchos los avances que se detectan y evolucionan positivamente para afrontar luego etapas de infancia, adolescencia y juventud con mucha más seguridad y plenitud”, comenta Fabricio Pastrana, director de la Escola Balear de Taekwon-Do ITF.
La gran labor de inclusión que lleva a cabo la Escola Balear de Taekwon-Do ITF ha llamado la atención de uno de los grandes referentes internacionales de las artes marciales: Conor McGregor. El irlandés está considerado uno de los mejores peleadores de la historia de las artes marciales mixtas y fue el primero en conseguir ser doble campeón simultáneo de la UFC tras hacerse con los títulos de peso ligero y peso pluma. El luchador ha apadrinado al club y se ha dejado ver por sus instalaciones en diversas ocasiones para profundizar en sus programas, conocer de primera mano sus métodos, animar a los alumnos a seguir con las técnicas impartidas e, incluso, practicar deporte allí con su familia.
Ahora, los alumnos de la Escola Balear de Taekwon-Do ITF se preparan ya para futuras competiciones y eventos de exhibición en los que participan representando al club, a la ciudad y a su comunidad.
