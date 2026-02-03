El Palma Futsal visita Llucmajor en una jornada de juegos y diversión

El Illes Balears Palma Futsal on Tour by Blanc i Blanc ha retomado este martes su actividad con una nueva visita al municipio de Llucmajor. El Palau Municipal ha acogido a cerca de 500 alumnos de diez centros educativos, que han disfrutado de una jornada diferente junto a la plantilla del Palma Futsal.

A la cita han asistido todos los jugadores del primer equipo, a excepción de Rivillos, concentrado en Eslovenia con la selección española, y de Fabinho y Lucão, que regresarán en los próximos días desde Paraguay tras disputar la Copa América con Brasil. El resto de la plantilla no ha faltado a un encuentro que, como es habitual, ha comenzado al ritmo de Roqueta, cuyas coreografías y acrobacias han despertado la admiración de los más pequeños.

Roqueta ha sido la encargada de inaugurar la jornada con sus coreografías y acrobacias. / Illes Balears Palma Futsal

Tras el primer contacto, los jugadores han sido presentados uno a uno entre los aplausos de los niños y niñas. El momento más especial de esta introducción lo han protagonizado Carlos Barrón y Antonio Vadillo, que han saltado a la pista acompañados de los últimos títulos conquistados por el club: la UEFA Futsal Champions League, lograda el pasado mes de mayo en Le Mans, y la Copa Intercontinental, levantada en noviembre en Son Moix.

La jornada ha continuado con un partido muy especial, en el que los jugadores se han dividido en dos equipos liderados por Carlos Barrón y Luan Muller. El encuentro ha estado repleto de retos y pruebas poco habituales, como porteros jugando con los ojos vendados, acciones con varios balones en pista o la participación directa de profesores y alumnos. Roqueta también se ha sumado al partido, aportando su característico toque de diversión.

Además, se han celebrado concursos de toques y el tradicional juego del pañuelito, con jugadores y escolares compartiendo protagonismo en un ambiente distendido y lleno de risas. El momento más esperado ha llegado al final, cuando cincuenta niños y niñas de Llucmajor han saltado a la pista para enfrentarse a todo un tricampeón de Europa y del mundo, logrando imponerse en un desenlace que ha sido celebrado con entusiasmo por todos los participantes. La actividad ha concluido con una gran foto de familia junto a las autoridades y patrocinadores que hacen posible el proyecto.

Los niños de Llucmajor han disputado un partido junto con la plantilla del Palma Futsal. / Illes Balears Palma Futsal

El Illes Balears Palma Futsal on Tour by Blanc i Blanc es uno de los proyectos sociales más destacados del club y de la Fundació Miquel Jaume – Palma Futsal, con el objetivo de acercar el fútbol sala y sus valores a los municipios de la isla, fomentando el deporte, la convivencia y una diversión saludable entre los más jóvenes y acercando el club a los aficionados más allá de Palma.