La 'nueva era' de MotoGP provocará un tsunami de pilotos en la parrilla

El Mundial que acaba de arrancar hoy en el caluroso (de momento, pues mañana y pasado dicen que llueve al ‘estilo Sepang') circuito de Malasia se fija, de momento, más en los pilotos que en las máquinas. La razón es muy sencilla. Las motos han sufrido, simplemente, algunos retoques, que veremos si serán mejoras, con respecto a las motos del pasado año.

Pero el mercado de pilotos ha vuelto loco, loco, al ‘paddock’ del campeonato. Todos los pilotos, todos, acaban contrato con sus fábricas y/o escuderías y, por tanto, es tiempo de renovar o fichar por otros equipos o constructores.

El ruido, que existe, ha inundado el ya de por sí enrarecido clima del trazado malayo. Los medios de comunicación se han lanzado a pronosticar lo que va a ocurrir o lo que ya ha sucedido. Qué piloto renueva, qué piloto cambia de moto, que escudería cambia de marca, que marca busca refuerzos entre los campeones consumados o los jóvenes más aguerridos.

Eso sí, como muy bien relató ayer el catalán Àlex Márquez a El Periódico van a ser unos meses muy complicados de vivir. Siendo la máxima prioridad tomar contacto y evolucionar las motos, los pilotos y sus asesores deberán decidir su futuro.

Las fábricas, aunque no lo comuniquen, ya tienen (casi) asegurados a sus pilotos punteros del periodo 2027-2028: Honda (Fabio Quartararo), Yamaha (Jorge Martín), Ducati (Marc Márquez), KTM (Àlex Márquez) y Aprilia (Marco Bezzecchi).

“Estoy convencido de que más del 50% de la parrilla del próximo año estará decidida cuando, a finales de mes, empiece el Mundial en Tailandia”, señaló el subcampeón del mundo. “Las ofertas que recibes ahora te hablan de motos fantásticas, es decir, todo el mundo te dice que tendrá la mejor moto e igual no es cierto. No te puedes fiar demasiado”, indicó el menor de los Márquez.

El menor de los Márquez Alentá, además, es de los pocos que te dice que “¡ojito!, porque puede que nadie contemple este dato, pero los Pirelli, del próximo año, no tienen nada que ver con los actuales Michelin. Y puede, es muy posible, que una moto que ahora va de fábula con los Michelin, el año que viene no sea competitiva con los Pirelli, por más pruebas que hagamos. Y, otra cosa, igual tienes que decidirte antes de saber cómo van, las motos y los Pirelli”.'

'Bezz', el primero

Es evidente que, aunque las fábricas (Ducati, Honda, Yamaha, KTM y Aprilia) tienen equipos oficiales, privilegiados en el desarrollo de sus motos, la necesidad de tener también en sus escuderías ‘satélites’ a los mejores, les ha obligado a empezar a hacer ofertas lo antes posible.

Y, en ese sentido, parece que todos los primeros espadas están ya colocados, aunque el único anuncio oficial ha sido la renovación, por dos años más (2027 y 2028), del italiano Marco Bezzechi, una de las revelaciones del año pasado, por la firma italiana Aprilia. Otros dos pilotos punteros que ya se han decidido, según reveló Motorsport.com en la misma jornada, son el francés Fabio Quartararo, que ha fichado por Honda (aunque lo negó ayer) y el madrileño Jorge Martín, que irá a Yamaha.

El mallorquín Joan Mir, campeón del mundo de MotoGP, en 2 podría tener en peligro su continuidad en Honda.yo / EMILIO PÉREZ DE ROZAS

Marc Márquez (Ducati), que explicó en Madonna di Campiglio, durante la presentación del equipo Lenovo Ducati, que cada vez está más cerca de renovar por la firma de Borgo Panigale (“hace días estaba un 8 entre 10 de renovar; ahora estoy un 9 sobre 10”), se queda donde está, después de lo mucho que le ha costado tener una moto ganadora.

Hay quien dice (repito, no hay nada confirmado, a excepción de ‘Bezz’) que Ducati está esperando la firma de ‘il cannibale’ para anunciar la continuidad del nueve veces campeón del mundo…y su nuevo compañero de boxe, que, tal y como adelantó hace un mes el italiano Massimo Rivola, jefe de Aprilia, será el murciano Pedro Acosta, que dejará KTM para aspirar, ahora sí, al podio en cada GP con la ‘bala roja’, el apodo de las antiguas y vencedords Derbi.

¿Y 'Pecco' Bagnaia?

Desaparecido el ‘tiburón de Mazarrón’ del equipo KTM, la firma austriaca, cuyo equipo de competición intenta sobrevivir a la tremenda crisis económica y (casi) ruina que vive la marca, podría tener en mente (y ya firmados) los contratos de sus dos pilotos punteros del 2027-28, el subcampeón del mundo Àlex Márquez y Maverick Viñales, que sería promovido del equipo satélite Tech3 al oficial.

Ese sería, tal vez, el retrato de los equipos oficiales y de los pilotos preferidos, aunque hay mucho más, claro. Por ejemplo, qué hará Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, que el año pasado estuvo muy discreto. Muchos lo colocan en Yamaha, que tiene dinero para ofrecerle un gran contrato y otros, en Aprilia, como compañero de Bezzecchi.

"Estoy convencido de que la mitad de la parrilla estará ya decidida antes del primer GP. La decisión no es nada fácil pues, si haces caso a los fabricantes, todos te aseguran que tendrán la mejor moto el año que viene y, la verdad, no te puedes fiar". Àlex Márquez — subcampeón de MotoGP y piloto del equipo Gresini Racing Team Ducati

¿Qué hará Nadia Padovani, viuda del gran Fausto Gresini, si desaparece de su boxe Àlex Márquez? Logicamente debería promocionar a su primera Ducati al joven Fermín Aldeguer, el piloto que encanta a todo el mundo y, por tanto, con un montón de pretendientes.

Ya lo dijo ayer Enea Bastianini (KTM) “habrá que salir con ganas en los primeros grandes premios para ganarse una renovación mejor o una moto ganadora”. “Si mi futuro depende de lo que haga en los primeros cinco grandes premios, lo tengo bastante complicado porque nuestra Yamaha V4 necesita un rodaje y hacerle muchos kilómetros para desarrollarla hasta ser competitiva”, señaló Àlex Rins, que lanza un aviso a sus compañeros de parrilla: “Hay que ir con cuidado, pues puede que, ahora, firmes con una escudería ‘satélite’ y sus responsables decidan cambiar de marca cuando tú ya has firmado el nuevo contrato”. Difícil, sí, pero puede pasar.

Noticias relacionadas

Toda está movida, que puede durar aún un montón de semana, hará que pilotos, marcas y escuderías privadas deban convivir, durante toda esta temporada, con pilotos que, la próxima, correrán en otras formaciones y, por supuesto, con otra marca. "Todos aquí, pilotos y fábricantes, son muy, muy, profesionales y estoy convencido de que esta situación, especial, sí, por descontado, no les afectará en absoluto en su rendimiento y desarrollo. Me acuerdo, por ejemplo, que Lewis Hamilton corrió su último año con Mercedes, en F-1, cuando ya había firmado por Ferrari", señaló el pentacampeón mallorquín Jorge Lorenzo.