Nico de Font consigue su plaza directa al ‘Gran Premi Nacional’ de trote

Nico de Font, con Xisco Bennasar, logró este martes la victoria el remate en el ‘Premi Gengis Khan’. Una prueba reservada para ejemplares de 3 años que concedía plaza directa al primer pelotón del ‘Gran Premi Nacional’. Con esta victoria la saga ‘de Font’ tiene a dos ejemplares clasificados para la gran cita del mes de mayo en Son Pardo, con Nico y Nike.

En esta ocasión, el ejemplar de la Penya Campanilla tuvo que remar fuerte en la última recta para batir a pocos metros de meta a Nancy Atac, con Guillem Andreu. Una rival que rindió a un gran nivel, dominando un recorrido sobre el que impuso un ritmo infernal, para finalizar después en segundo lugar.

En el ‘Critèrium de Velocitat’, el favorito Il Capo Mar, con Joan Toni Riera logró la victoria, sumando ganancias que le llevan a quedarse a 2.146 euros de la mítica barrera de los 100 mil euros en ganancias.

Paseo triunfal y absoluto de La Bombonera en Cagnes Sur Mer

Por otra parte, La Bombonera, guiada por Nicolás Ensch, logró un triunfo aplastante en su carrera disputada este martes en el hipódromo francés de Cagnes Sur Mer. La yegua de la cuadra mallorquina de la cruz azul, de cinco años de edad, hizo un recorrido perfecto, paseándose en solitario sobre los 2.150 metros. Una distancia donde, imponiendo un ritmo exigente, terminó marcando un registro de 1:12’8.

La Bombonera disputó su primera carrera en el país galo con los colores amarillo y azul de la cuadra Ca’n Tanca, en un ‘Prix de la Bruyère’ donde afrontó la salida con el cartel de favorita. Sus rivales no fueron capaces de dar la talla en ningún momento, mostrando un nivel inferior al de la vencedora, lo que le permitió catapultar sus aspiraciones, comandando la carrera de punta a punta.