Fútbol sala
Manzanares, rival del Palma Futsal en cuartos de final de la Copa de España
El conjunto dirigido por Antonio Vadillo se enfrentará al equipo manchego el viernes 20 de marzo en el Palacio Municipal de los Deportes de Granada
Maria Quetglas
El Palma Futsal ya conoce a su rival para los cuartos de final de la Copa de España. El sorteo, celebrado este miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, ha determinado que el conjunto mallorquín se enfrentará al Quesos El Hidalgo Manzanares en la primera eliminatoria del torneo. Un duelo inédito en Copa hasta la fecha que se disputará el viernes 20 de marzo en el Palacio Municipal de los Deportes de Granada.
El azar ha deparado un cruce exigente ante uno de los equipos más destacados del primer tramo liguero. El conjunto manchego finalizó la primera vuelta en tercera posición, convirtiéndose en una de las grandes revelaciones de la temporada, y afrontará su segunda participación en la Copa de España tras debutar en la edición de 2024, con la ambición de seguir creciendo y aspirar a dar la sorpresa.
El Palma Futsal afrontará esta nueva edición del torneo copero con la experiencia que otorgan sus trece participaciones en la competición, doce de ellas consecutivas, una regularidad que consolida al club entre los referentes del fútbol sala nacional. Tras alcanzar por primera vez la final en la pasada edición, el conjunto dirigido por Antonio Vadillo volverá a Granada con el objetivo de seguir ampliando su historia en uno de los torneos más prestigiosos del calendario.
En caso de superar los cuartos de final, el equipo balear se mediría en semifinales al vencedor del duelo entre Barça y Valdepeñas. Un hipotético enfrentamiento ante el conjunto azulgrana solo cuenta con un precedente en la Copa de España, el 6-0 favorable al Barça en los cuartos de final de la edición de 2011, la del debut del Palma Futsal en el torneo. Por su parte, un cruce copero entre Palma Futsal y Valdepeñas sería inédito hasta la fecha.
COPA DE ESPAÑA 2026
Jueves 19 de marzo
ElPozo Murcia Costa Cálida – Jaén Paraíso Interior
Movistar Inter – Jimbee Cartagena Costa Cálida
Viernes 20 de marzo
Barça – Viña Albali Valdepeñas
Quesos El Hidalgo Manzanares FS – Illes Balears Palma Futsal
Sábado 21 de marzo
Ganador Cuartos 1 – Ganador Cuartos 2
Ganador Cuartos 3 – Ganador Cuartos 4
Domingo 22 de marzo
Final
