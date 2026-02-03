Fútbol
El Barcelona sufre hasta el final en Albacete para conseguir el pase
Gerard Martín salvó bajo palos el empate del conjunto local en el minuto 87 para confirmar la clasificación a semifinales de los azulgranas (1-2)
EFE
El Barcelona se empleó a fondo este martes para ganar en el Estadio Carlos Belmonte al Albacete, duodécimo clasificado de Segunda, y selló el pase a las semifinales de la Copa del Rey.
El delantero Lamine Yamal, con un disparo ajustado al segundo palo, abrió el marcador en el primer tiempo (0-1, min.39), mientras que el uruguayo Ronald Araujo (0-2, min.56), con la testa tras rematar un saque de esquina, encarrilaron la eliminatoria a partido único.
El local Javi Moreno animó los cuartos de final en el minuto 87, con un tanto de cabeza, y el Albacete a punto estuvo de empatar en el tiempo añadido con un disparo de Gámez que Gerard Martín salvó bajo palos.
- Mallorca se prepara para la borrasca Leonardo: así afectará al inicio de febrero
- El PSOE alquila un piso turístico ilegal de Airbnb para denunciar que sigue existiendo oferta irregular en Mallorca
- La suspensión de Sant Sebastià pasa una alta factura a bares y restaurantes y agrava el mal enero de viento y lluvia
- Los dueños alemanes del Caló des Moro y Cala s’Almunia solicitan vallar el acceso
- El abandono del Castillo de Bellver pasa factura al Ayuntamiento de Palma: 3,1 millones para recuperar el bosque y los accesos
- Un llamativo cartel anticipa la apertura de un nuevo negocio en el antiguo restaurante Pequeño Mundo en Palma
- Agente inmobiliario, sobre Pere Garau: 'Los escandinavos compran pisos aquí porque es más barato que Santa Catalina
- Los empleados públicos de Baleares cobrarán en febrero el 35% de los 150 millones de euros congelados