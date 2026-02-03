El Club Nàutic S’Arenal corona a los Campeones de Baleares de iQFOiL y Techno 293

El Club Nàutic S’Arenal ha sido escenario este fin de semana del Campeonato de Baleares de iQFOiL y Techno 293, una cita destacada del calendario autonómico de competición que ha reunido a 55 regatistas procedentes de distintos clubes náuticos de las Islas Baleares.

A pesar de las difíciles condiciones meteorológicas, el campeonato ha podido completarse con éxito gracias a la buena organización y a la intensa jornada final del domingo, en la que el viento de poniente permitió desarrollar gran parte del programa deportivo previsto. En total, se disputaron 13 pruebas, proclamándose los nuevos Campeones de Baleares en las diferentes categorías.

El campeonato arrancó el viernes 30 de enero con viento de poniente (270º) y una intensidad inicial de entre 15 y 17 nudos, lo que permitió la celebración de dos pruebas para cada una de las categorías de Techno 293. Sin embargo, a partir de las 15:00 horas, coincidiendo con el inicio de las pruebas de iQFOiL, el viento fue perdiendo intensidad hasta situarse en torno a los 8 nudos, insuficientes para la navegación de la clase con foils. Como consecuencia, únicamente se pudieron disputar tres pruebas en iQFOiL sub 19 masculino y una prueba en el resto de categorías.

Uno de los participantes del Campeonato de Baleares de iQFOiL y Techno 293 disputado en el Arenal. / Carlos Hellin

La jornada del sábado tuvo que ser suspendida íntegramente por motivos de seguridad, debido a la alerta naranja por mal tiempo decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), con previsión de fuertes vientos y precipitaciones.

El domingo, el campo de regatas volvió a la actividad con un viento de poniente estable, con una media de 15 nudos y rachas que alcanzaron los 20. Estas condiciones permitieron completar una intensa jornada final, con la celebración de tres mangas en las distintas categorías de Techno 293 y hasta cinco pruebas en iQFOiL, especialmente decisivas para la clasificación final.

Tras la conclusión de las pruebas, el campeonato finalizó con la entrega de trofeos y medallas, en un acto al que asistió Ricard Alabau, vocal del Club Nàutic S’Arenal. La oficial principal del campeonato fue Maria Vallespir, miembro del equipo técnico de la Federación Balear de Vela (FBV).

Los regatistas clasificados en primera posición recibieron la medalla de Campeones de Baleares, otorgada por la FBV, además del correspondiente trofeo de la regata.

El Campeonato de Baleares de iQFOiL y Techno 293 vuelve a poner de manifiesto el alto nivel de la vela base en las Islas Baleares, así como el papel clave de los clubes náuticos en la formación y proyección de las jóvenes promesas de este deporte.

Uno de los regatistas durante las pruebas organizadas este fin de semana por el Club Nàutic S'Arenal. / Carlos Hellin

RESULTADOS CAMPEONATO DE BALEARES 2026 // IQFOIL Y TECHNO 293

TECHNO 293 sub 13: Masculino:

1º clasificado: Noah Colomar, CN Santa Eulàlia

2º clasificado: Máximo Fuertes, CN Arenal

TECHNO 293 sub 13 Femenino:

1ª clasificada: Maria Martorell, CMSAP

2ª clasificada: Mariona Moragues, CN Arenal

TECHNO 293 sub 15: Masculino:

1º clasificado: Joshua Castro, CMSAP

2º clasificado: Joan Servera, CN Arenal

3º clasificado: Biel Martorell, CMSAP

TECHNO 293 sub 15 Femenino:

1ª clasificada: Ana Villar, CN Ràpita

2ª clasificada: Marta Vaquer, CMSAP

3ª clasificada: Erika Massanet, CMSAP

TECHNO 293 sub 17:

1ª clasificada: Alba Patiño, CN Arenal

1º clasificado: Hugo Quesada, CN Arenal

IQ FOIL sub 19 Masculino:

1º clasificado: Jorge Ruiz, CN Arenal

2º clasificado: Jordi Cerdà, CN Arenal

3º clasificado: Miquel Servera, CN Arenal

IQ FOIL sub 19 Femenino:

1ª clasificada: Marta Juncal, CMSAP

2ª clasificada: Clara Puigserver, CMSAP

IQ FOIL sub 17 Masculino:

1º clasificado: Enric Patiño, CN Arenal

2º clasificado: Francisco Bleda, CN Arenal

3º clasificado: Joan Bruno, CN Arenal

IQ FOIL sub 17 Femenino:

1ª clasificada: Patricia Orosa, CN Arenal

2ª clasificada: Alejandra Terrassa, CN Arenal

3ª clasificada: Bruna Frontera, CMSAP