Vela
El Club Nàutic S’Arenal corona a los Campeones de Baleares de iQFOiL y Techno 293
El campeonato se ha celebrado este fin de semana en el Club Nàutic S’Arenal con la participación de más de medio centenar de jóvenes regatistas y un total de 13 pruebas disputadas
La alerta naranja obligó a suspender la jornada intermedia del sábado, pero la intensidad y el buen viento de poniente del domingo ha permitido completar la competición
Maria Quetglas
El Club Nàutic S’Arenal ha sido escenario este fin de semana del Campeonato de Baleares de iQFOiL y Techno 293, una cita destacada del calendario autonómico de competición que ha reunido a 55 regatistas procedentes de distintos clubes náuticos de las Islas Baleares.
A pesar de las difíciles condiciones meteorológicas, el campeonato ha podido completarse con éxito gracias a la buena organización y a la intensa jornada final del domingo, en la que el viento de poniente permitió desarrollar gran parte del programa deportivo previsto. En total, se disputaron 13 pruebas, proclamándose los nuevos Campeones de Baleares en las diferentes categorías.
El campeonato arrancó el viernes 30 de enero con viento de poniente (270º) y una intensidad inicial de entre 15 y 17 nudos, lo que permitió la celebración de dos pruebas para cada una de las categorías de Techno 293. Sin embargo, a partir de las 15:00 horas, coincidiendo con el inicio de las pruebas de iQFOiL, el viento fue perdiendo intensidad hasta situarse en torno a los 8 nudos, insuficientes para la navegación de la clase con foils. Como consecuencia, únicamente se pudieron disputar tres pruebas en iQFOiL sub 19 masculino y una prueba en el resto de categorías.
La jornada del sábado tuvo que ser suspendida íntegramente por motivos de seguridad, debido a la alerta naranja por mal tiempo decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), con previsión de fuertes vientos y precipitaciones.
El domingo, el campo de regatas volvió a la actividad con un viento de poniente estable, con una media de 15 nudos y rachas que alcanzaron los 20. Estas condiciones permitieron completar una intensa jornada final, con la celebración de tres mangas en las distintas categorías de Techno 293 y hasta cinco pruebas en iQFOiL, especialmente decisivas para la clasificación final.
Tras la conclusión de las pruebas, el campeonato finalizó con la entrega de trofeos y medallas, en un acto al que asistió Ricard Alabau, vocal del Club Nàutic S’Arenal. La oficial principal del campeonato fue Maria Vallespir, miembro del equipo técnico de la Federación Balear de Vela (FBV).
Los regatistas clasificados en primera posición recibieron la medalla de Campeones de Baleares, otorgada por la FBV, además del correspondiente trofeo de la regata.
El Campeonato de Baleares de iQFOiL y Techno 293 vuelve a poner de manifiesto el alto nivel de la vela base en las Islas Baleares, así como el papel clave de los clubes náuticos en la formación y proyección de las jóvenes promesas de este deporte.
RESULTADOS CAMPEONATO DE BALEARES 2026 // IQFOIL Y TECHNO 293
TECHNO 293 sub 13: Masculino:
1º clasificado: Noah Colomar, CN Santa Eulàlia
2º clasificado: Máximo Fuertes, CN Arenal
TECHNO 293 sub 13 Femenino:
1ª clasificada: Maria Martorell, CMSAP
2ª clasificada: Mariona Moragues, CN Arenal
TECHNO 293 sub 15: Masculino:
1º clasificado: Joshua Castro, CMSAP
2º clasificado: Joan Servera, CN Arenal
3º clasificado: Biel Martorell, CMSAP
TECHNO 293 sub 15 Femenino:
1ª clasificada: Ana Villar, CN Ràpita
2ª clasificada: Marta Vaquer, CMSAP
3ª clasificada: Erika Massanet, CMSAP
TECHNO 293 sub 17:
1ª clasificada: Alba Patiño, CN Arenal
1º clasificado: Hugo Quesada, CN Arenal
IQ FOIL sub 19 Masculino:
1º clasificado: Jorge Ruiz, CN Arenal
2º clasificado: Jordi Cerdà, CN Arenal
3º clasificado: Miquel Servera, CN Arenal
IQ FOIL sub 19 Femenino:
1ª clasificada: Marta Juncal, CMSAP
2ª clasificada: Clara Puigserver, CMSAP
IQ FOIL sub 17 Masculino:
1º clasificado: Enric Patiño, CN Arenal
2º clasificado: Francisco Bleda, CN Arenal
3º clasificado: Joan Bruno, CN Arenal
IQ FOIL sub 17 Femenino:
1ª clasificada: Patricia Orosa, CN Arenal
2ª clasificada: Alejandra Terrassa, CN Arenal
3ª clasificada: Bruna Frontera, CMSAP
