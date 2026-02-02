Toni Mercadal y Bel Calero se imponen en el Trail Ciutat de Palma

Toni Mercadal Roldán y Bel Calero se adjudicaron el triunfo del Trail Ciutat de Palma, disputado el pasado domingo con salida y llegada en el Parc de Son Ximelis (viviendas de Son Roca). La carrera, que también era Campeonato de Baleares de Trail de media distancia, tuvo como campeones a la propia Calero y a Pere Antoni Borrás. Por equipos se impusieron CE S’Esperdenya y S’Hostal de Montuïri. La prueba estuvo organizada por Blue Tribe, presidiendo la entrega de trofeos el director general del IME David Salom.

El Ciutat de Palma discurre por la Serra de Son Marill, Serra de Son Campos, Puig des Revells y Pujol des Gat.

La prueba absoluta (20 km) tuvo como vencedor indiscutible al corredor de Santa Maria Toni Mercadal, que finalizó con el tiempo de 1h.28:38. El segundo clasificado fue Pere Antoni Borrás, que al mismo tiempo se proclamaba campeón de Baleares absoluto, siendo el tercero Toni Melis con 1h.31:48, que igualmente se adjudicaba el subcampeonato.

El triunfo en mujeres a nivel absoluto coincidió con el podio del campeonato de Balears. Es decir, primera y campeona autonómica Bel Calero con un tiempo de 1h.45:35, segunda Nuria Tauler con 1h.45:55, completando el podio Isla Smith con 1h.49:39.

Resto de ganadores

Sobre 15 km se disputó el campeonato sub-23, coincidiendo los ganadores de la distancia con los del campeonato de Baleares. En hombres se apuntó el triunfo y el campeonato Pau Verd con 1h.14:39, segundo y subcampeón fue Joan Ferrer y tercero, y medalla de bronce, Felip Marqués con 1h.15:33. En féminas se adjudicó el triunfo y campeonato Joana Maria Rigo con el tiempo de 1h.29:44.

La distancia corta (9 km) fue dominada a nivel abierto por el porrerenc Joan Alexandre Meliá con 37:18.9 y Carmina Obrador con 50:11.

Para el campeonato sub-18, el podio masculino lo conformaron Esteve Picó con 37:57, Mateu Monserrat con 37:59 y Daniel Prohens con 41:26. En féminas se proclamó campeona Cristina Miquel con 50:48 y la subcampeona fue Margalida Monserrat con 54:14.

Finalmente, en sub-20, el campeón fue Orión L. Rennike, el subcampeón fue Miquel Palou con 40:48 y completó el cajón Bernat Vila con 47:29. En mujeres se apuntó el título Sandra Vadell con 51:49 y la plata fue para Aina Rigo con 52:34.

Clasificación por clubes

Por clubes, en categoría masculina el campeón fue S’Esperdenya (Joaquín Borrás, Andreu Rubio y Adrià Peralta) con 5h.06:53; segundo, Amistat-NovoMarHotel, con 5h.07:09; tercero, Club Esportiu Island Trail Runners, con 5h.10:02; cuarto, CA Artà, con 5h.16:26; y quinto, Club Muntanya Alcúdia, con 5h.31:30.

En categoría femenina por clubes el primero fue S’Hostal de Montuïri (Bel Calero, Isla Smith y Garbiñe Sánchez) con el tiempo de 5h.31:05; segundo, C.A. Ferreries, con 7h.32:09; y tercero, Amistat-NovoMarHotel, con 8h.07:37.