La Policía de Alcúdia recupera una bicicleta de 18.000 euros robada a un participante de la Challenge

La Policía Local de Alcúdia recuperó el pasado sábado una bicicleta profesional valorada en 18.000 euros que había sido sustraída a uno de los participantes en la Challenge Mallorca. Los agentes localizaron el vehículo escondido en el trastero de una casa okupada, adonde habían acudido para comprobar una denuncia por una presunta defraudación de fluido eléctrico.

Según informan fuentes de la Policía Local de Alcúdia, el pasado sábado recibieron el aviso de que le habían robado la bicicleta a uno de los participantes de la Challenge Mallorca. El vehículo era de Héctor Álvarez, que participaba con la Selección Española, y estaba valorado en 18.000 euros.

La bicicleta robada, escondida en el trastero de una vivienda de okupas. / Policía Local de Palma

Los agentes iniciaron gestiones en busca de la bicicleta sustraída. Ese mismo día, la Policía fue alertada de un posible caso de enganche ilegal a la red eléctrica en una vivienda okupada. Una patrulla acudió al domicilio y cuando examinaba el lugar en busca de incidios de ese delito, encontraron la bicicleta sustraída en un trastero del inmueble. Los policías comprobaron que todavía tenía pegado el dorsal 224, con el que participaba en la prueba deportiva.