Maria Antònia Burguera, bronce infantil en el Nacional de natación de larga distancia

La nadadora Maria Antònia Burguera, del CN Palma, se clasificó tercera en la prueba de 3.000 metros libre, categoría infantil, en el XVII Campeonato de España de Larga Distancia en piscina, disputado en el Pabellón Esperanza Lag de Elche.

Burguera firmó un tiempo de 37:10.40, subiendo al podio en una prueba que reúne a las mejores especialistas nacionales de su categoría. La medalla de oro fue para Sofia Bondarenko Solts (Club Natación CMD Horadada), con 36:24.51, mientras que la plata correspondió a María Reyes López (CN Marina-Cartagena), con 36:56.43.

La nadadora mallorquina, que entrena bajo la disciplina del CN Palma, accedió a esta cita nacional tras superar la fase autonómica previa, requisito necesario para participar en el Campeonato de España de Larga Distancia en piscina.

La representación balear contó también con la participación de Ariadna Mora Ferrandis (CN Ferca-San José), que compitió en la prueba de 5.000 metros libre, categoría absoluta femenina, finalizando en una meritoria quinta posición en una de las pruebas de mayor exigencia del programa.

El Campeonato de España de Larga Distancia en piscina se disputa por el sistema de contrarreloj en piscina de 50 metros y reúne a los principales especialistas nacionales de esta disciplina.