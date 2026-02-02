Natación
Maria Antònia Burguera, bronce infantil en el Nacional de natación de larga distancia
La nadadora del CN Palma sube al podio en los 3.000 libres del Campeonato de España en Elche
La nadadora Maria Antònia Burguera, del CN Palma, se clasificó tercera en la prueba de 3.000 metros libre, categoría infantil, en el XVII Campeonato de España de Larga Distancia en piscina, disputado en el Pabellón Esperanza Lag de Elche.
Burguera firmó un tiempo de 37:10.40, subiendo al podio en una prueba que reúne a las mejores especialistas nacionales de su categoría. La medalla de oro fue para Sofia Bondarenko Solts (Club Natación CMD Horadada), con 36:24.51, mientras que la plata correspondió a María Reyes López (CN Marina-Cartagena), con 36:56.43.
La nadadora mallorquina, que entrena bajo la disciplina del CN Palma, accedió a esta cita nacional tras superar la fase autonómica previa, requisito necesario para participar en el Campeonato de España de Larga Distancia en piscina.
La representación balear contó también con la participación de Ariadna Mora Ferrandis (CN Ferca-San José), que compitió en la prueba de 5.000 metros libre, categoría absoluta femenina, finalizando en una meritoria quinta posición en una de las pruebas de mayor exigencia del programa.
El Campeonato de España de Larga Distancia en piscina se disputa por el sistema de contrarreloj en piscina de 50 metros y reúne a los principales especialistas nacionales de esta disciplina.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los dueños alemanes del Caló des Moro y Cala s’Almunia solicitan vallar el acceso
- El motivo por el que cientos de restaurantes en Mallorca cierran sus puertas de manera definitiva
- La especulación llega a los pueblos del interior de Mallorca: se alquilan habitaciones por más de 1.000 euros mensuales en la Part Forana
- Mallorca se prepara para la borrasca Leonardo: así afectará al inicio de febrero
- Agente inmobiliario, sobre Pere Garau: 'Los escandinavos compran pisos aquí porque es más barato que Santa Catalina
- Los vecinos de Santa Pagesa de Palma marchan en silencio por la paz
- El Govern no convence a las navieras para que sigan bajando los cruceristas en Palma
- El abandono del Castillo de Bellver pasa factura al Ayuntamiento de Palma: 3,1 millones para recuperar el bosque y los accesos