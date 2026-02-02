El mallorquín Monchu ficha por el Juárez

El jugador mallorquín Ramón Rodríguez Jiménez, más conocido por Monchu (Palma, 1999), ha fichado por el FC Juárez de la Liga de México. El centrocampista procede del Aris Salónica y es uno de los fichajes estrella en la Liga Clausura. Monchu jugó en las categorías base del Mallorca para irse a una temprana edad al Barcelona cadete. Poco a poco fue destacando en el club blaugrana. Fue capitán en el filial e incluso cumplió el sueño de debutar con el primer equipo en Champions League (ante el Napoli el 8 de agosto de 2020). Al no tener minutos se fue el Girona, Granada, luego al Valladolid y al Aris Salónica.

Los jugadores del Consell animan a Eric Díaz

Los jugadores del CD Consell quisieron enviar muchos ánimos al jugador arlequinado Eric Díaz Pinto, que será intervenido del ligamento cruzado anterior. Su equipo, el cadete, este fin de semana tuvo un detalle y se acordó de él saliendo al terreno de juego en su partido portando camisetas de ánimo a Eric. El club señala que le desea una buena recuperación. «T’esperem aviat, Eric!», destacó.

El Atlético Marratxí celebra su 20 aniversario

El Atlético Recreativo Marratxí celebró este pasado fin de semana su vigésimo aniversario en un acto festivo en sus instalaciones deportivas en sa Cabana. Con representantes de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB), el club marratxiner celebró por todo lo alto este aniversario y aprovechó esta circunstancia para la presentación de la totalidad de sus plantillas. Fue una celebración muy especial para el club y toda su gente. Durante este acto, el secretario general de la FFIB, Llorenç Salvà, entregó una camiseta de la selección mallorquina personalizada con el nombre del club. «Enhorabuena por estos veinte años de historia. Mucha suerte en el camino que queda por delante», dijo Salvà a los presentes.

El Sant Jordi se une a la lucha contra el cáncer

El conjunto del Sant Jordi de la División de Honor Mallorca salió ayer al terreno de juego en su partido ante el Ferriolense portando una gran pancarta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Illes Balears. Los futbolistas, así como el club, se solidarizan en la campaña de difusión en la lucha contra esta enfermedad.

El Son Sardina presentó a sus plantillas

El campo del Son Sardina se vistió de gala el pasado viernes en la presentación oficial de la totalidad de sus plantillas. Una a una fueron desfilando sobre el terreno de juego ante el sonoro aplauso de los presentes.

Importante victoria del San Francisco juvenil

Dos goles de Lluís Quirós en la primera parte dieron al San Francisco juvenil una importante victoria ante el Montecarlo de cara a su ansiada permanencia en la máxima categoría, la Honor. Los escolares alinearon a Manu Tristán, Rojals, Álvaro, Spencer, Yannick (Abel Verd); Adri Aguilera , César Guzmán, Xayron (Jordi León), Horrach (Ferran), Avilés (Molina) y Lluís Quirós. Por su parte, el Mallorca juvenil se llevó el derbi juvenil ante el Constància al ganar por 0-1 en Inca.

El Balears femenino doblega al Espanyol B

Importante victoria para el Balears femenino que derrotó por 3-1 al Espanyol B en un duelo que dominaron y en el que marcaron Nerea López, Abigail y Laura Rosselló. Las blanquiazules jugaron con Sandra Torres, Andrea Alcaide, Valca, Abigail, Nerea López, Nuria Pomer (Bestard), Neus Perelló (Joana Roig), Cora Coll, Fátima, Laura Rosselló y Marta Vélez (Gabi).

Noticias relacionadas

Regresa la Liga en la Tercera división femenina

Volvió la Liga en la Tercera División femenina tras el largo paréntesis debido a las fiestas navideñas y a la disputa de la Copa FFIB, que ganó el Mallorca Internacional al imponerse al Manacor en la final (3-0). Los resultados de esta jornada, la décima, son: Sant Lluís, 2-Ciutadella, 4; Balears B, 5-Son Sardina, 2; Collerense, 1-Mallorca Internacional, 2; Independiente, 1-Constància, 5; y Manacor, 9-Algaida, 0.