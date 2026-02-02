Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alquiler turístico PSOETransformación NureddunaFraudes ViviendaConsecuencias Suspensión Sant SebastiàIncendio Vivienda PalmaFichajes RCD Mallorca
instagramlinkedin

Rugby | División de Honor B

Jornada negra para El Toro y el Palma Rugby Unión

Derrotas de los equipos mallorquines en la jornada 12 de la División de Honor B

El Toro RC pierde en casa con el CAU Valencia

El Toro RC pierde en casa con el CAU Valencia

Ver galería

El Toro RC pierde en casa con el CAU Valencia / Tony Tenerife

Tony Tenerife

Palma

La decimosegunda jornada en División de Honor B no deparó buenas noticias ni para el Palma Rugby Unión ni para El Toro. Ambos sucumbieron de forma clara en sus respectivas confrontaciones frente al Hospitalet y el CAU Valencia.

En lo que se refiere al Palma Unión, su rival le dobló en el marcador (38 a 19) y mostró su superioridad sobre la maltrecha cancha del Municipal de L'Hospitalet. Los locales, tras un arranque de partido tibio que les situó por detrás en el marcador (5-7, minuto 15), reaccionaron con rapidez y, a partir del ensayo de Harounne y la conversión de Pedro Rava, encendieron la mecha. Cuatro ensayos consecutivos de los catalanes dispararon la diferencia parcial hasta el 31 a 7 con el que se llegó al descanso, en el que además contó el Palma con el hándicap de la expulsión temporal de Mariano Carballo.

Tras el intermedio, el segundo ensayo y cuarta conversión de Gonzalo Sánchez dejaron la diferencia en un imposible 38 a 7. Con todo perdido, los verdiblancos tiraron de orgullo para dejar un parcial de 0-12 y cerrar el partido con dos ensayos de Finn Molloy y Tomás Tronca.

Diferente fue la historia en El Toro–CAU Valencia. Y no por el marcador final (9 a 27), sino por el guion de un partido mucho más igualado de lo que indica el guarismo final. Al descanso se llegó con un comprimido 6 a 8, con un quince local con jugadores en posiciones distintas a las habituales ante las bajas que asolan al quince de Gastón Battaglia. Con todo, dos golpes de castigo transformados por Santos García Moris amortiguaron el golpe de castigo de Terol y el ensayo de Morente para llegar a la media parte bien metidos en el partido.

Noticias relacionadas

Tras el preceptivo parón, un ensayo al minuto de Lucas Gil, la amarilla que vio el delantero local Ricardo Vaquera y el ensayo de castigo a favor del CAU dejaron en imposible la reacción local, recibiendo la puntilla con el tiempo casi cumplido con el ensayo de Lucas Mas y su conversión por parte de Joan Terol.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents