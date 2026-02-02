Jornada negra para El Toro y el Palma Rugby Unión

La decimosegunda jornada en División de Honor B no deparó buenas noticias ni para el Palma Rugby Unión ni para El Toro. Ambos sucumbieron de forma clara en sus respectivas confrontaciones frente al Hospitalet y el CAU Valencia.

En lo que se refiere al Palma Unión, su rival le dobló en el marcador (38 a 19) y mostró su superioridad sobre la maltrecha cancha del Municipal de L'Hospitalet. Los locales, tras un arranque de partido tibio que les situó por detrás en el marcador (5-7, minuto 15), reaccionaron con rapidez y, a partir del ensayo de Harounne y la conversión de Pedro Rava, encendieron la mecha. Cuatro ensayos consecutivos de los catalanes dispararon la diferencia parcial hasta el 31 a 7 con el que se llegó al descanso, en el que además contó el Palma con el hándicap de la expulsión temporal de Mariano Carballo.

Tras el intermedio, el segundo ensayo y cuarta conversión de Gonzalo Sánchez dejaron la diferencia en un imposible 38 a 7. Con todo perdido, los verdiblancos tiraron de orgullo para dejar un parcial de 0-12 y cerrar el partido con dos ensayos de Finn Molloy y Tomás Tronca.

Diferente fue la historia en El Toro–CAU Valencia. Y no por el marcador final (9 a 27), sino por el guion de un partido mucho más igualado de lo que indica el guarismo final. Al descanso se llegó con un comprimido 6 a 8, con un quince local con jugadores en posiciones distintas a las habituales ante las bajas que asolan al quince de Gastón Battaglia. Con todo, dos golpes de castigo transformados por Santos García Moris amortiguaron el golpe de castigo de Terol y el ensayo de Morente para llegar a la media parte bien metidos en el partido.

Noticias relacionadas

Tras el preceptivo parón, un ensayo al minuto de Lucas Gil, la amarilla que vio el delantero local Ricardo Vaquera y el ensayo de castigo a favor del CAU dejaron en imposible la reacción local, recibiendo la puntilla con el tiempo casi cumplido con el ensayo de Lucas Mas y su conversión por parte de Joan Terol.