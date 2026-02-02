ConectaBalear vuelve a respaldar a la afición del Palma Futsal en la Champions

El Illes Balears Palma Futsal afronta una nueva eliminatoria europea en su camino por seguir compitiendo entre los mejores del continente. El conjunto dirigido por Antonio Vadillo disputa los cuartos de final de la UEFA Futsal Champions League con la ambición de volver a estar en la fase final del torneo, un reto que arranca en casa, en el Palau Municipal d’Esports Son Moix, con el partido de ida ante el Riga Futsal Club, el domingo 22 de febrero a las 18:00 horas.

La eliminatoria presenta un condicionante inédito para el equipo balear. Por primera vez desde que compite en la élite europea, el Palma Futsal deberá decidir su clasificación a la Final Four lejos de Son Moix, ya que el encuentro de vuelta se disputará en marzo en la pista del conjunto letón. Este escenario otorga una relevancia especial al partido de ida, en el que el equipo buscará hacerse fuerte en casa y viajar a Riga con un resultado que le permita afrontar el duelo decisivo con mayores garantías.

Además, independientemente del desenlace de la eliminatoria, el partido ante el Riga Futsal Club será el último duelo de Champions que el Illes Balears Palma Futsal dispute en casa esta temporada. En caso de avanzar, la Final Four ya tiene sede confirmada en Pésaro (Italia); si no, el futuro europeo del club quedará por escribir, con la incógnita de si el himno de la Champions volverá a sonar algún día en Son Moix.

Conscientes de la importancia de esta cita europea, el club volverá a contar con el apoyo de su afición gracias a la implicación de ConectaBalear. El patrocinador principal del Illes Balears Palma Futsal asumirá el coste de las entradas de todos los abonados que deseen asistir al encuentro, permitiendo así el acceso gratuito a un partido que, al tratarse de una competición organizada por la UEFA, no está incluido en el abono de temporada, ya que el ticketing es gestionado directamente por el organismo europeo.

Los abonados podrán acceder al partido con su abono habitual, aunque será imprescindible realizar una activación previa específica para este encuentro. Para ello, el club habilita dos vías. La primera, de forma online, ya disponible a través de la web oficial del Illes Balears Palma Futsal, con la aplicación de gastos de gestión. La segunda opción será presencial y totalmente gratuita, en la oficina del club, en dos tramos: del lunes 2 al viernes 6 de febrero y del lunes 9 al viernes 13 de febrero, en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas.

El 15 de febrero a las 23:59 horas, se liberarán los asientos de abonados no activados. A partir de ese momento, se podrá seguir solicitando entrada para el encuentro, aunque no se garantizará la disponibilidad ni la conservación del asiento habitual. El Illes Balears Palma Futsal encara así una nueva cita europea en Son Moix con la ambición intacta y con el respaldo de su afición, sabiendo que el camino a la Final Four de la Champions empieza en casa.