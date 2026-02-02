ConectaBalear y la menorquina Gemma Triay renuevan su patrocinio

ConectaBalear y la jugadora profesional de pádel menorquina Gemma Triay conitnuaran de la mano para la temporada 2026. La empresa de telecomunicaciones reafirma así su compromiso con una de las figuras más destacadas del pádel mundial y con el deporte balear.

El acto de renovación se ha celebrado en las oficinas centrales de ConectaBalear en Manacor, con la presencia de los principales directivos de la compañía y de Gemma Triay, quien afronta esta temporada como número uno del mundo junto a su compañera de juego, Delfi Brea.

Esta nueva etapa deportiva se presenta como el punto de partida de la temporada oficial, con expectativas máximas de resultados y rendimiento en el calendario internacional. La temporada 2026 del Qatar Airways Premier Padel, el circuito profesional líder avalado por la Federación Internacional de Pádel, arrancará oficialmente con el torneo Riyadh Season P1, programado del 9 al 14 de febrero de 2026 en Riad (Arabia Saudita), tras la celebración de la Hexagon Cup en Madrid como antesala del circuito profesional.

Joan Miquel Durán, CEO de ConectaBalear, ha señalado: “Comenzar la temporada 2026 junto a Gemma, en un año tan significativo para ella y para el pádel, es motivo de gran orgullo para ConectaBalear. Gemma representa los valores de superación, excelencia y compromiso que forman parte de nuestra filosofía, y estamos convencidos de que seguirá brillando en cada prueba del Tour”.

Por su parte, la padelista de Alaior ha destacado la importancia de este nuevo ciclo competitivo: “¡5 años ya! Estoy muy contenta de renovar este acuerdo, además en un año en el que empiezo la temporada 2026 como número uno del mundo junto a Delfi; poder representar a las islas juntos es un honor. El apoyo de ConectaBalear es fundamental en mi preparación y motivación para afrontar un calendario tan exigente como el del Premier Padel”.

Con esta renovación, ConectaBalear refuerza su apuesta por el deporte de élite, el desarrollo del pádel femenino y el apoyo a talentos balearicos en el escenario internacional, consolidando una alianza que aspira a acompañar los éxitos de Gemma Triay a lo largo de toda la temporada 2026.