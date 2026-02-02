Albert Riera, tras firmar con el Eintracht: “Vamos a ganar más partidos de los que vamos a perder”

El técnico manacorí Albert Riera dirigió este lunes su primer entrenamiento con su nuevo club, el Eintracht Fráncfort alemán, una sesión en la que el entrenador mallorquín dio algunas de las pistas del fútbol que quiere traer al octavo clasificado de la Bundesliga.

Tras la reciente destitución de Dino Toppmöller en el banquillo del club de Fráncfort, Riera expuso este lunes a sus futbolistas, entre otras cosas, que el “fútbol es una cosa de ritmo”. El mallorquín se dirigió en inglés a los futbolistas, según se vio en uno de los vídeos del entreno publicados por la entidad deportiva alemana en sus redes sociales.

“Se usa cada pausa para beber”, indicó otro de los mensajes en redes del Eintracht, en el que se apreciaban los esfuerzos de Riera por comunicar con sus nuevos pupilos.

En su cuenta de X, el club, que tiene unos 606.000 seguidores, también presentó a sus aficionados algunas expresiones españolas del mundo del fútbol, como “¡Qué golazo!”, “¡Dale, dale!” o “¡A por ellos!”.

“Crear estilo e identidad”

Riera, que cumplirá 44 años el próximo mes de abril, llegó al club alemán con la intención de “crear estilo e identidad”, según afirmó el nuevo dueño del banquillo del Eintracht de Fráncfort en una entrevista publicada este lunes en la página web del equipo germano.

“Tenemos los mismos objetivos y las mismas ideas de lo que queremos hacer aquí”, apuntó Riera en esa entrevista para señalar la sintonía que tiene con la dirección del club.

Además, el mallorquín reconoció querer ganar el próximo partido de su equipo. “Puedo garantizar que vamos a ganar más partidos de los que vamos a perder. Estoy seguro porque sé cómo hacerlo. Lo hice en el pasado y lo haré aquí”, añadió.

El Eintracht de Fráncfort, octavo de la Bundesliga con 27 puntos, los mismos que los del Friburgo (7º), se medirá el viernes como visitante en su próximo duelo del campeonato liguero al Unión Berlín (9º, 24 unidades), en partido de la 21ª jornada.