Alcaraz es una trituradora de récords: el más joven en tantas cosas...

En su abrazo final con Novak Djokovic en el centro de la Rod Laver de Melbourne se redactó más historia que en cuantos libros de tenis se puedan escribir. Su última final frente a Carlos Alcaraz había sido la de los Juegos Olímpicos de París, aquella en la que el serbio reivindicó su derecho a abrochar la carrera más perfecta que jamás vio este deporte con un oro olímpico, el único trofeo que le faltaba en su palmarés. Este domingo, en el verano austral, 'Nole' le entregó definitivamente su antorcha a Carlos: no sólo es suyo el futuro, también lo es ya el presente.

De los 38 años y 255 días de Djokovic a los 22 años y 272 días de Alcaraz. Del segundo tenista de más edad en jugar una final de un Grand Slam en la Era Open (a partir de 1968), tras Ken Rosewall, al más joven en... Tantas cosas... En cada gran victoria del murciano, 25 títulos ya en su carrera, hay un nuevo récord de precocidad pulverizado, una nueva línea en negrita en los libros de historia del tenis.

El más joven en ganar los cuatro Grand Slams

Este domingo, Alcaraz ha entrado en el exclusivísimo club de tenistas que han clavado una pica en las cuatro grandes ciudades de este deporte: Nueva York, París, Londres y Melbourne. Solo ocho hombres lo habían conseguido en la centenaria historia del tenis. En el último medio siglo, la lista quedaba acotada a André Agassi y al 'Big Three': Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer.

De todos ellos, Alcaraz se convierte en el que hombre que lo ha conseguido a una edad más temprana. El récord hasta ahora en posesión de Nadal, con 24 años y 101 días cuando conquistó su primer Abierto de EEUU en 2010, queda pulverizado en casi dos años, después de la victoria de Alcaraz en el Abierto de Australia con 22 años y 272 días. Djokovic, por dotar de mayor perspectiva a la hazaña, no lo consiguió hasta superado los 29 años.

El más joven en ganar siete Grand Slams

Ya es también el tenista más joven en ganar siete Grand Slams. En este caso, quien entrega el trono es el icónico Björn Borg, quien llegó a esa cifra tras ganar el Roland Garros de 1979 con 23 años y 4 días. A la edad del murciano, Nadal había ganado seis, Federer dos y Djokovic apenas el primero de los 24 que figuran en su palmarés, el más abultado de todos los tiempos.

Además de los ya citados, solo Pete Sampras, Ivan Lendl y Jimmy Connors pueden presumir de haber ganado más 'grandes' que el prodigio español en la Era Open a lo largo de sus respectivas carreras. En total, Alcaraz se ubica ya en la novena posición del ranking histórico desde 1968, empatado con Mats Wilander y John McEnroe.

El más exitoso en finales de Grand Slam

El descomunal índice de victorias de Alcaraz en finales de Grand Slam resulta inalcanzable para cualquier otro tenista. Solo ha perdido una de las ocho que ha disputado (Wimbledon 2025, ante Sinner), un monstruoso 87,5%, y el siguiente en la lista entre quienes han jugado al menos ocho es Sampras, con un balance de 14-4 (77,78%). Si perdiera su próxima final, Alcaraz aún seguiría liderado esa estadística.

Tras este Abierto de Australia, el genio de El Palmar se afianza también como el quinto tenista con mayor porcentaje de victorias a lo largo de su carrera, con un 81,21%, a dos puntos de distancia del líder Djokovic y rozando ya el registro de Federer, cuando en buena lógica sus mejores años y su madurez tenísticas están todavía por llegar.

Los retos pendientes de Alcaraz

Alcaraz escala también a la cuarta posición de jugadores que han alcanzado un mayor número de puntos en el ranking ATP. Los 13.650 puntos que figurarán este lunes en su casillero superan el mejor registro histórico de Andy Murray (12.685), aunque se quedan todavía lejos del cénit del 'Big Three'. La exigencia física actual del circuito, con torneos cada vez más largos, hace difícil pensar que pueda alcanzar algún día los 16.950 que sumó Djokovic en 2016, tras ganar cuatro Grand Slam consecutivos, seis de los nueve Masters 1000 y ser finalista de otros dos.

Tiene, eso sí, todo un año por delante para perseguir semejante hazaña. Entre sus retos figuran conquistar Canadá, Shanghái y París, los tres únicos Masters 1000 que todavía no ha ganado, además de las ATP Finals, la Copa Davis y, ya en el largo plazo, el oro olímpico. Algo que, de nuevo, solo ha conseguido Djokovic. Con 22 años y 272 días, Alcaraz tiene todavía toda la carrera por delante para conseguirlo y poder mirar a los ojos al serbio. Y quién sabe si superarlo. Todo parece posible para el murciano.