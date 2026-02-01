El Porreres rescata un punto en el descuento ante la SD Ibiza

El Porreres y la SD Ibiza firmaron tablas (1-1) este domingo en el campo municipal de Ses Forques, en un derbi balear correspondiente a la jornada 21 del Grupo 3 de Segunda RFEF que deja a ambos equipos en la misma situación clasificatoria con la que arrancaron el duelo.

El conjunto mallorquín, penúltimo en la tabla, en puestos de descenso y a ocho puntos de la salvación directa (ahora diez, tras la derrota), afrontaba el partido con la necesidad de sumar ante una SD Ibiza situada en la zona media, que buscaba puntuar para mantenerse alejada de la zona peligrosa.

La primera parte fue igualada y muy competida, aunque el equipo ibicenco llevó el peso del juego y tuvo mayor posesión del balón. El viento, protagonista por momentos, dificultó el desarrollo del duelo. El Porreres puso más ganas que ideas, abusando en ocasiones del juego directo y los balones largos, sin encontrar claridad en ataque.

Al descanso se llegó con 0-0, en un primer acto sin ocasiones claras, aunque la SD Ibiza transmitió algo más de sensación de peligro.

Triple cambio de Mut

Tras el paso por vestuarios, el técnico local Jaume Mut intentó cambiar el rumbo del partido con un triple cambio. El Porreres dio un paso adelante y empezó a tener más presencia en campo rival, generando cierto peligro a partir de balones largos que comenzaron a abrir huecos en la defensa visitante y obligaron a intervenir al guardameta Edu Frías.

Cuando mejor estaba el conjunto local, llegó el golpe para el Porreres. En el minuto 76, un error de Villapalos en la salida del balón dejó a Villar solo ante el portero Víctor Méndez, que cometió penalti. Pepe Bernal transformó la pena máxima para adelantar a la SD Ibiza (0-1, m.78).

El Porreres no bajó los brazos y buscó el empate hasta el final. El premio llegó en el minuto 94, cuando un saque de banda colgado al área acabó con el balón en los pies de Rodri, que controló en el área pequeña y firmó el 1-1 definitivo.