Peligra el Mundial para Mikel Merino: tendrá que ser operado del pie

El español Mikel Merino, futbolista del Arsenal y pieza capital de la selección española de Luis de la Fuente, pasará por el quirófano por una lesión en el pie por la que peligra el resto de la temporada. La dolencia, por tanto, compromete su presencia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Merino se lesionó la semana pasada en la derrota contra el Manchester United y no estuvo entre semana contra el Kairat Almaty ni este sábado en la victoria contra el Leeds United.

En un comunicado, el Arsenal confirmó que el vasco se va a someter a una operación y que estará fuera de los terrenos de juegos durante un "periodo extenso". El problema es en un hueso del pie derecho.

El objetivo

El objetivo del Arsenal es que Merino esté de vuelta a los entrenamientos antes de que acabe la temporada.

"Todo el mundo apoya a Mikel para asegurarse de que está de vuelta lo antes posible", añadió el club en dicho comunicado.

Internacional con España y parte importante del grupo que conquistó la pasada Eurocopa, se espera que si el centrocampista está sano sea convocado por Luis de la Fuente para el Mundial que comenzará en junio.

Noticias relacionadas

La baja de Merino puede obligar al Arsenal a acudir al mercado de fichajes, que cerrará en Inglaterra en menos de 24 horas.