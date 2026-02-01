El Palmer Basket quiere corroborar su mejora en Son Moix

El Palmer Basket quiere transformar su mejoría en forma de triunfo este domingo ante el Zamora, a las 17:30 horas en el Palau d’Esports de Son Moix. El equipo mallorquín, penúltimo clasificado, afronta el partido con buenas sensaciones tras competir a gran nivel en la última jornada ante el Fuenlabrada y con el objetivo de lograr la victoria para acercarse a la permanencia.

Pese a caer en la prórroga frente a los madrileños, los turquesa mostraron carácter y capacidad de reacción al levantar una desventaja de más de diez puntos en los últimos cuatro minutos. Los fichajes, sobre todo el de Scrubb, han tenido su efecto, pero el cuadro inmobiliario necesita ganar para salir del pozo. Para este encuentro, la única duda para los de Juani Díez es la de Ángel Comendador. El jugador podría estar disponible, aunque su presencia será duda hasta el último momento.

El Zamora es un equipo con un gran potencial ofensivo y muchas alternativas para poner en problemas a cualquier defensa de la Primera FEB. El conjunto entrenado por Saulo Hernández es el quinto máximo anotador de la competición, con una media de 85,3 puntos por partido, y el segundo mejor en porcentaje de tiro exterior, con un 38,5 % en triples.

El choque llega tras una semana de parón debido a la disputa de la Copa el fin de semana pasado. "Nos ha venido espectacular para poder reafirmar conceptos”, apuntó Juani Díez sobre el descanso que han tenido.

“Nos enfrentamos a un equipo que está muy bien entrenado; nosotros tenemos que salir a hacer un partido serio durante 40 minutos. Le pedimos a la afición que siga en esta línea; cuando los escuchamos, son ese sexto jugador que se necesita cuando estás en casa”, manifestó el técnico argentino en la previa del encuentro.