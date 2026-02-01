Un minuto final de errores condena al Palmer Basket ante el Zamora

El Palmer Basket claudica en los instantes finales contra el Caja Rural Zamora (92-95) después de haber desaprovechado una ligera ventaja en los instantes finales, que sumada a un mal último minuto supone un jarro de agua fría en su camino hacia la salvación.

Ha sido una tarde animada desde el primer momento en Son Moix, donde los dos equipos han plasmado un plan de partido ofensivo y atractivo para el espectador que se ha traducido en un encuentro de muchos puntos desde el primer instante (23-27).

Y eso que el Palmer, hasta la fecha, tenía su tope anotador en 83 puntos, por lo que pocos han podido prever un choque donde ha devuelto los golpes que ha asestado el Zamora. Sin embargo, el despliegue ofensivo del trío formado por Hansel Atencia, Duda Sanadze y Phil Scrubb les ha hecho estar en partido en todo momento, con una desventaja de solo tres puntos al descanso (45-48).

Un parcial inicial del elenco de Saulo Hernández ha puesto en jaque las aspiraciones de los turquesa de llevarse el triunfo, pero han vuelto a reponerse de malos minutos, llegando a colocarse a un punto con el último cuarto por delante (74-75).

El rebote defensivo ha sido uno de los principales problemas a los que se han enfrentado los de Juani Díez, concediendo hasta 12 segundas oportunidades a un cuadro visitante que se ha nutrido muy bien de las facilidades locales.

Cuando parecía que el Palmer podía coger una ventaja de tres puntos a falta de un minuto, Atencia ha fallado una entrada al contraataque sin oposición y los triples de Roberts y Peris han sentenciado a los mallorquines, que afrontan ahora dos jornadas complicadas ante Súper Agropal Palencia y Leyma Coruña.