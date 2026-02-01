Un doblete de Prohens refuerza el liderato del Poblense en Barbastro

El Poblense se impuso este domingo por 0-2 al Barbastro, triunfo que permite al conjunto mallorquín afianzar su condición de líder en un Grupo 3 de Segunda RFEF que ha alcanzado su jornada número 21. El delantero Prohens fue el artífice del triunfo con su dos goles.

Como anécdota de este desplazamiento a tierras oscenses, el conjunto mallorquín tuvo que superar un incidente con su autocar, que quedó encallado en una calle a su llegada a Barbastro el sábado, un contratiempo que no tuvo reflejo en el rendimiento del equipo sobre el césped.

El equipo dirigido por Óscar Troya, que llegaba al duelo en lo más alto de la clasificación, mostró desde el inicio su intención de marcar diferencias. No habían pasado ni dos minutos de juego cuando Prohens abrió el marcador con un disparo desde la frontal del área, adelantando al conjunto visitante (0-1).

El tempranero gol condicionó el desarrollo del partido. El Poblense asumió el control del juego ante un Barbastro voluntarioso, pero sin claridad en ataque. El conjunto local lo intentó, aunque no encontró la manera de generar peligro ante un Poblense serio, ordenado y convincente, que hizo valer su condición de líder. Con 0-1 se llegó al descanso.

Mismo guion tras el descanso

Tras el paso por vestuarios, el guion se mantuvo en los primeros compases de la segunda parte, con el conjunto mallorquín dominando el encuentro sin excesivos problemas. El Barbastro introdujo cambios en busca del empate, pero el once visitante siguió bien plantado, controlando los tiempos y haciendo daño a través de rápidas transiciones, dando la sensación de estar más cerca el 0-2 que el empate.

La sentencia llegó en el minuto 82, cuando Prohens volvió a aparecer para firmar su segundo gol y cerrando una actuación decisiva. Ya en el tiempo de descuento, el Barbastro se quedó con un jugador menos por la expulsión de Acín, en una recta final sin historia (0-2).