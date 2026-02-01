El belga Arne Marit brilla al esprint en el Paseo Marítimo de Palma

El Trofeu Mallorca Fashion Outlet – Paseo Marítimo de Palma, quinta y última prueba de la XXXV Garden Hotels & Resorts Challenge Mallorca, ha puesto este domingo el broche de oro a una semana de gran ciclismo internacional en la isla con un espectacular desenlace al sprint en el corazón de Palma. La victoria ha sido para el belga Arne Marit (Red Bull–Bora–Hansgrohe), que se ha impuesto con autoridad en la llegada masiva del Paseo Marítimo, firmando un tiempo de 3:26.34.

Con este triunfo, el conjunto alemán completa un brillante póker de victorias en la presente edición de la Challenge, confirmando su dominio en la ronda mallorquina. Tras Marit, la segunda posición ha sido para el alemán Max Kanter (XDS Astana), mientras que el italiano Alessio Magagnotti (Red Bull) ha cerrado el podio en tercera posición, después de un esprint muy disputado y lanzado a gran velocidad.

Imagen de la salida de la etapa. / Unisport

La jornada final, con salida en el centro comercial Mallorca Fashion Outlet y llegada en el nuevo Paseo Marítimo de Palma, con un recorrido rápido y propicio para los velocistas, ha contado con una gran respuesta de público a lo largo del trazado urbano y, especialmente, en la recta final del Paseo Marítimo, donde se ha vivido un cierre festivo para una edición que ha vuelto a situar a Mallorca como uno de los grandes escenarios del ciclismo internacional de inicio de temporada.

Con este Trofeu Mallorca Fashion Outlet – Paseo Marítimo de Palma se baja el telón de la XXXV Garden Hotels & Resorts Challenge Mallorca, que cuenta con el patrocinio de la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears, a través de los Fondos Next Generation.