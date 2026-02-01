Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atletismo

Aziz Boutoil y Mar Vallés ganan el Cross Via Verda-Ciutat de Manacor

La prueba decidió los títulos máster y escolar de Mallorca en un circuito marcado por la lluvia

Manacor

El Cross Via Verda–Ciutat de Manacor, que fue también Campeonato de Mallorca máster y escolar, tuvo como ganadores en categoría máster a Aziz Boutoil (ADA Calvià–Vista Sol) y Mar Vallés (Sporting Calvià). Por equipos, Sa Raval de Eivissa se impuso en hombres y Sporting Calvià en mujeres.

Al mismo tiempo se disputaron este domingo el Campeonato Escolar de Mallorca de cross y las carreras para categorías menores, en un circuito de totalmente plano y resbaladizo debido a las fuertes lluvias de los días anteriores, con un charco de grandes dimensiones que se tuvo que vadear a la salida.

En el Campeonato de Mallorca máster, Aziz Boutoil, ya plenamente recuperado, dominó la prueba con claridad y se adjudicó el título con autoridad. La segunda posición fue para Víctor Muñoz (AZ Sport Binissalem) y la tercera, para el ibicenco Adrián Guirado (Penya Santa Eulària). Por equipos venció Sa Raval (Durán, Casal, González y Martínez).

En categoría femenina, la victoria fue para Mar Vallés (Sporting Calvià), seguida de Leonor Font (Atlètic Mallorca) y Lidia Sánchez (S’Hostal Montuïri).

Categorías menores

En sub-20 los vencedores fueron Martí Ferriol (Total Team) y Nuria Villalonga.

En sub-18, ya dentro de las categorías escolares, los campeones fueron Francesc Rigo y Claudia Van Boven (Pegasus).

En sub-16 se impusieron Martí Ceballos (Atlas) y Clara Serra (Es Raiguer), con triunfo por equipos para el Pegasus en hombres y Es Raiguer en mujeres.

En sub-14, los campeones de Mallorca fueron Pau Luque y Valentina García, mientras que por equipos ganaron el Pegasus en masculino y Es Raiguer en femenino.

En sub-12 se coronaron Alberto Arévalo (Pegasus) y Emma Triay (Es Raiguer), con triunfos por clubes para el Pegasus y Es Raiguer de Inca.

La jornada se completó con un cross popular, en el que los vencedores fueron Mateu Ballester y Catalina Mesquida.

