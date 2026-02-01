El Atlético Baleares tropieza en Castellón y frena su buena racha

El Atlético Baleares cedió este domingo por 2-1 ante el Castellón B, un tropiezo que pone fin a una racha de cinco partidos consecutivos puntuando. El conjunto blanquiazul se mantiene segundo en la clasificación, en posiciones de play-offs de ascenso, tras 21 jornadas en el Grupo 3 de Segunda RFEF.

Los primeros compases del partido transcurrieron sin un dominador claro, con el filial del Castellón tratando de llevar la iniciativa con la posesión, mientras el Baleares -que presentó la novedad en el once inicial del delantero Álex Pachón- buscaba disputar el balón y hacer daño al contragolpe.

En una de esas acciones llegó el primer gol del encuentro. En el minuto 26, el colegiado señaló penalti sobre Tovar, que el propio atacante transformó un minuto después para adelantar al Baleares (0-1, m.27).

El tanto animó el partido y el Castellón B encontró el empate en el minuto 35, con un tanto de Rubén Catalá, que se estrenaba como goleador con el filial albinegro. Como anécdota, el atacante ya había marcado al equipo de Luis Blanco en la primera vuelta defendiendo la camiseta del Alcoyano.

Pachón fue la novedad en el once inicial del Atlético Baleares / @CDCS Academy

Con el marcador igualado, el encuentro ganó en ritmo y ocasiones, destacando un remate de Pachón al larguero en el minuto 42. Al descanso se llegó con 1-1.

Penalti para los locales

Tras el paso por vestuarios, el Castellón B volvió a salir con la intención de dominar el balón y encontró premio muy pronto. En el minuto 49, un penalti cometido sobre Sellés permitió a Segura firmar el 2-1 para el conjunto local.

El Baleares reaccionó al golpe y dispuso de una doble ocasión clara en las botas de Ulrich, que se topó con las intervenciones del guardameta local Sergi Torner. Poco después, fue Rubén Catalá quien estuvo cerca de ampliar la ventaja con dos ocasiones casi consecutivas.

La segunda parte estuvo marcada por un juego muy interrumpido, con pocas ocasiones claras y un ritmo bajo que dificultó la remontada visitante. Aun así, el Baleares tuvo la opción del empate en el minuto 83, pero Víctor Morillo no estuvo acertado en la finalización.

Noticias relacionadas

El 2-1 ya no se movió y el Atlético Baleares sumó su primera derrota de 2026, rompiendo una dinámica positiva de cinco jornadas puntuando, aunque el equipo blanquiazul conserva su plaza en los puestos de ‘play-off’ de ascenso.