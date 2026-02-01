Fútbol | Segunda RFEF
El Andratx se hunde en los puestos de descenso tras perder ante el Espanyol B
Un mal arranque de partido condena al equipo mallorquín, que encadena siete partidos sin ganar
Lluís Gómez
El Andratx cayó este domingo por 2-1 en su visita al Espanyol B, en un encuentro de la jornada 21 del Grupo 3 de Segunda RFEF en el que le penalizó su mal inicio. La derrota mantiene al conjunto mallorquín atascado en los puestos de descenso, con la permanencia ya a siete puntos.
El equipo dirigido por José Contreras, necesitado de puntuar para no descolgarse en la lucha por la salvación, se vio sorprendido muy pronto por un Espanyol B intenso y vertical, que rompió el partido en el arranque con rápidas transiciones.
El 1-0 llegó en el minuto 6, cuando Letono remató a placer un centro desde la izquierda de Almansa, aprovechando los espacios de la defensa visitante. El filial blanquiazul amplió su ventaja en el minuto 19, con el 2-0 anotado por Lluc, tras una internada de Letono, protagonista en el inicio del duelo.
El Andratx intentó reaccionar, incluso presionando por momentos muy arriba, pero le faltó claridad ante un Espanyol B con las ideas muy claras y la tranquilidad que le daba el marcador.
Más ambición tras el descanso
Tras el paso por vestuarios, el Andratx salió con más energía y ambición, tratando de encerrar al Espanyol B en su campo. La reacción tuvo premio en el minuto 59, cuando Carlos Sánchez se internó en el área y recibió un empujón, acción que el árbitro castigó con penalti. Un minuto después, Miquel Llabrés transformó la pena máxima y recortó distancias (2-1, m.60).
El gol animó al once mallorquín, que siguió presionando arriba en busca del empate. Carlos Sánchez volvió a avisar con un par de disparos desde fuera del área, pero el conjunto catalán supo aguantar bien el empuje visitante e incluso dispuso de alguna ocasión para sentenciar con el 3-1.
Finalmente, el marcador ya no se movió y el Espanyol B se quedó con los tres puntos, mientras que el Andratx encadena siete partidos sin ganar —con solo dos empates en ese tramo— y ve cómo la salvación se aleja.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los dueños alemanes del Caló des Moro y Cala s’Almunia solicitan vallar el acceso
- El motivo por el que cientos de restaurantes en Mallorca cierran sus puertas de manera definitiva
- El TSJB rechaza que los interinos puedan impugnar las oposiciones
- Palma da un primer paso para soterrar la Vía de Cintura al aprobar un estudio de viabilidad
- La especulación llega a los pueblos del interior de Mallorca: se alquilan habitaciones por más de 1.000 euros mensuales en la Part Forana
- Los árboles caídos por el temporal obligan a cortar una decena de carreteras de Mallorca
- Un hombre herido de gravedad al recibir varias puñaladas frente al estadio de Son Moix
- Diez cafeterías de Mallorca están nominadas a las mejores de España: cuáles son y el mapa donde encontrarlas