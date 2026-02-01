El Andratx se hunde en los puestos de descenso tras perder ante el Espanyol B

El Andratx cayó este domingo por 2-1 en su visita al Espanyol B, en un encuentro de la jornada 21 del Grupo 3 de Segunda RFEF en el que le penalizó su mal inicio. La derrota mantiene al conjunto mallorquín atascado en los puestos de descenso, con la permanencia ya a siete puntos.

El equipo dirigido por José Contreras, necesitado de puntuar para no descolgarse en la lucha por la salvación, se vio sorprendido muy pronto por un Espanyol B intenso y vertical, que rompió el partido en el arranque con rápidas transiciones.

El 1-0 llegó en el minuto 6, cuando Letono remató a placer un centro desde la izquierda de Almansa, aprovechando los espacios de la defensa visitante. El filial blanquiazul amplió su ventaja en el minuto 19, con el 2-0 anotado por Lluc, tras una internada de Letono, protagonista en el inicio del duelo.

El Andratx intentó reaccionar, incluso presionando por momentos muy arriba, pero le faltó claridad ante un Espanyol B con las ideas muy claras y la tranquilidad que le daba el marcador.

Más ambición tras el descanso

Tras el paso por vestuarios, el Andratx salió con más energía y ambición, tratando de encerrar al Espanyol B en su campo. La reacción tuvo premio en el minuto 59, cuando Carlos Sánchez se internó en el área y recibió un empujón, acción que el árbitro castigó con penalti. Un minuto después, Miquel Llabrés transformó la pena máxima y recortó distancias (2-1, m.60).

El gol animó al once mallorquín, que siguió presionando arriba en busca del empate. Carlos Sánchez volvió a avisar con un par de disparos desde fuera del área, pero el conjunto catalán supo aguantar bien el empuje visitante e incluso dispuso de alguna ocasión para sentenciar con el 3-1.

Noticias relacionadas

Finalmente, el marcador ya no se movió y el Espanyol B se quedó con los tres puntos, mientras que el Andratx encadena siete partidos sin ganar —con solo dos empates en ese tramo— y ve cómo la salvación se aleja.