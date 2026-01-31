Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empresa Llull relacionada con AdamuzAir CanadaEl tiempo fin de semanaTren de SóllerRegularización migrantesDenuncia agresión sexual 5 mujeresFichaje RCD Mallorca
instagramlinkedin

Pilotades

Toril ficha por el Hércules, Rigo ficha por el Alzira y Ansu por el Ceuta B

Alberto Toril, en un entrenamiento con el Alajuelense

Alberto Toril, en un entrenamiento con el Alajuelense / @alajuelense_oficial

Jaume Vallés

Palma

Tres jugadores mallorquines cambian de equipo en este mercado de invierno. El delantero Alberto Toril (Palma, 1997) ficha por el Hércules tras acabar contrato en el Alajuelense de Costa Rica; el extremo derecho Charles Ansu (Palma, 2003) deja el Mallorca B para irse al Ceuta B; y el centrocampista Dani Rigo (Palma, 2003) se va ahora al Alzira tras su paso por el Poblense.

El Manacor visita el feudo del Santanyí

Vigésima jornada en la Tercera División balear: hoy sábado, Peña Deportiva-Constància (16:00 horas), Platges de calvià-Formentera (17:00), Alcúdia-Llosetense (17:00), Son Cladera-Cardassar (17:00), Santanyí-Manacor (17:00), Collerense-Mercadal (17:00) y Rotlet Molinar-Binissalem (18:00); y mañana domingo, Portmany-Felanitx (11:30) y Mallorca B-Inter Ibiza (16:30).

Interesante duelo entre el Sineu y el Esporles

Décimo novena jornada en la División de Honor Mallorca: hoy sábado, Andratx B-Son Verí (16:00), Campos-Santa Catalina Atlético (17:00), Arenal-Alcúdia B (17:30), Sineu-Esporles (18:00) e Inter Manacor-Recreativo La Victoria (18:15); y mañana domingo, Pòrtol-Platges de Calvià B (16:00), Serverense-Sóller (16:30), Alaró-Atlético Rafal (17:00) y Sant Jordi-Ferriolense (17:00).

El Petra recibe al Porto Cristo en Preferente

En Preferente, la jornada es: hoy sábado, s’Horta-Murense (16:30), Pollença i Port-Pla de na Tesa (16:30), Cade Paguera-Espanya (17:00), Athlètic Montuïri-Consell (17:00), La Unión-Son Sardina (17:00), Calvià-Algaida (17:00) y Santa Maria-Can Picafort (18:15); y mañana domingo, Petra-Porto Cristo (17:00) y Collerense B-Xilvar (18:45).

El Balears femenino se mide hoy al Espanyol B

El Balears femenino vuelve a la competición en la Segunda División para recibir hoy, a las 17:30 y en Son Malferit, al Espanyol B.

Vuelve la Liga en laTercera Femenina

Regresa la Liga en la Tercera femenina tras el parón por la disputa de la Copa FFIB. Hoy sábado, Sant Lluís-Ciutadella (17:00); y mañana domingo, Balears B-Son Sardina (12:00), Independiente-Constància (17:00), Collerense-Mallorca Internacional (16:30) y Manacor-Algaida (17:00).

Noticias relacionadas

Derbi juvenil entre el Constància y Mallorca

Décimo octava jornada en juvenil de Honor: hoy sábado, Montecarlo-San Francisco (11:00); y mañana domingo, Constància-Mallorca (17:30). Los rojillos vienen de caer en la Copa del Rey.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La EMT de Palma implanta por primera vez el pago con tarjeta bancaria en los autobuses
  2. Alumnos del IES Joan Alcover a Vera: 'Queríamos comunicarte que haremos huelga el día 11 de febrero como protesta por el estado del instituto
  3. Condenado por obligar a trabajar todos los días a su cuidadora
  4. La empresa que gestionará Llull, el nuevo Gestib de Educación en Baleares, en el punto de mira por las soldaduras de las vías tras el accidente de Adamuz
  5. Xisco Quesada, joven mallorquín con cáncer terminal, pide ayuda en redes sociales para costear el tratamiento de su enfermedad: 'Me cuesta mucho hacer este vídeo, pero hoy necesito pediros ayuda
  6. Tarjeta única de transporte en Mallorca: pasos para sacársela en la nueva sala de la estación intermodal de Palma
  7. Los vecinos de Santa Pagesa convocan una cadena humana silenciosa por la paz este sábado en Blanquerna
  8. Air Canada estrenará su vuelo a Mallorca en un momento de rechazo turístico a Estados Unidos

Calvià presentará en la Berlinale su «Año de Cine 2026»

Calvià presentará en la Berlinale su «Año de Cine 2026»

Todo lo que tienes que saber para la Festa de la Llum de este 2 de febrero en la Catedral de Mallorca

Todo lo que tienes que saber para la Festa de la Llum de este 2 de febrero en la Catedral de Mallorca

FOTOS | La alta costura de París primavera-verano 2026 entre la naturaleza y la fantasía

FOTOS | La alta costura de París primavera-verano 2026 entre la naturaleza y la fantasía

La alta costura de París primavera-verano 2026 entre la naturaleza y la fantasía

La alta costura de París primavera-verano 2026 entre la naturaleza y la fantasía

Cajas de cartón para cubrir las ventanas rotas en el centro de salud de Son Gotleu

Cajas de cartón para cubrir las ventanas rotas en el centro de salud de Son Gotleu

Echar raíces en Palma: radiografía del arbolado urbano más allá de los bellasombras

Echar raíces en Palma: radiografía del arbolado urbano más allá de los bellasombras

¿Aulas del siglo XIX para alumnos del XXI? Baleares analiza cómo la dignificación de los centros puede ser clave para reducir el abandono escolar

¿Aulas del siglo XIX para alumnos del XXI? Baleares analiza cómo la dignificación de los centros puede ser clave para reducir el abandono escolar

El TSJB rechaza que los interinos puedan impugnar las oposiciones

El TSJB rechaza que los interinos puedan impugnar las oposiciones
Tracking Pixel Contents