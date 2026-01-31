Toril ficha por el Hércules, Rigo ficha por el Alzira y Ansu por el Ceuta B

Tres jugadores mallorquines cambian de equipo en este mercado de invierno. El delantero Alberto Toril (Palma, 1997) ficha por el Hércules tras acabar contrato en el Alajuelense de Costa Rica; el extremo derecho Charles Ansu (Palma, 2003) deja el Mallorca B para irse al Ceuta B; y el centrocampista Dani Rigo (Palma, 2003) se va ahora al Alzira tras su paso por el Poblense.

El Manacor visita el feudo del Santanyí

Vigésima jornada en la Tercera División balear: hoy sábado, Peña Deportiva-Constància (16:00 horas), Platges de calvià-Formentera (17:00), Alcúdia-Llosetense (17:00), Son Cladera-Cardassar (17:00), Santanyí-Manacor (17:00), Collerense-Mercadal (17:00) y Rotlet Molinar-Binissalem (18:00); y mañana domingo, Portmany-Felanitx (11:30) y Mallorca B-Inter Ibiza (16:30).

Interesante duelo entre el Sineu y el Esporles

Décimo novena jornada en la División de Honor Mallorca: hoy sábado, Andratx B-Son Verí (16:00), Campos-Santa Catalina Atlético (17:00), Arenal-Alcúdia B (17:30), Sineu-Esporles (18:00) e Inter Manacor-Recreativo La Victoria (18:15); y mañana domingo, Pòrtol-Platges de Calvià B (16:00), Serverense-Sóller (16:30), Alaró-Atlético Rafal (17:00) y Sant Jordi-Ferriolense (17:00).

El Petra recibe al Porto Cristo en Preferente

En Preferente, la jornada es: hoy sábado, s’Horta-Murense (16:30), Pollença i Port-Pla de na Tesa (16:30), Cade Paguera-Espanya (17:00), Athlètic Montuïri-Consell (17:00), La Unión-Son Sardina (17:00), Calvià-Algaida (17:00) y Santa Maria-Can Picafort (18:15); y mañana domingo, Petra-Porto Cristo (17:00) y Collerense B-Xilvar (18:45).

El Balears femenino se mide hoy al Espanyol B

El Balears femenino vuelve a la competición en la Segunda División para recibir hoy, a las 17:30 y en Son Malferit, al Espanyol B.

Vuelve la Liga en laTercera Femenina

Regresa la Liga en la Tercera femenina tras el parón por la disputa de la Copa FFIB. Hoy sábado, Sant Lluís-Ciutadella (17:00); y mañana domingo, Balears B-Son Sardina (12:00), Independiente-Constància (17:00), Collerense-Mallorca Internacional (16:30) y Manacor-Algaida (17:00).

Derbi juvenil entre el Constància y Mallorca

Décimo octava jornada en juvenil de Honor: hoy sábado, Montecarlo-San Francisco (11:00); y mañana domingo, Constància-Mallorca (17:30). Los rojillos vienen de caer en la Copa del Rey.