Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Núria RieraGerard QuintanaTSJB oposiciones docentesPau AulíSalario DependenciaIVA cultural
instagramlinkedin

Ciclismo

El temporal retrasa y recorta la etapa de este sábado de la Challenge Ciclista Mallorca

El pelotón sale desde Andratx y recorrerá la Serra de Tramuntana hasta el Mirador des Colomer

El mal tiempo ya hizo presencia en la primera etapa de la Challenge, el miércoles

El mal tiempo ya hizo presencia en la primera etapa de la Challenge, el miércoles / Joan Llado (Unisport)

Manuel Fernández

Manuel Fernández

Palma

El pelotón no está viviendo el mejor arranque de año en la Challenge Ciclista Mallorca, que este año ha coincidido con la borrasca Kristin y con la activación, por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), de la alerta amarilla por viento y fenómenos costeros. Un mal tiempo que no afectó a las dos primeras jornadas.

La primera etapa del miércoles fue dura y exigente para los corredores, con viento y lluvia, lo que obligó a un esfuerzo no esperado en esta primera semana de competición oficial. Sin demasiados problemas en la crono por equipos del jueves, la etapa de este viernes -con exhibición de Evenepoel- volvió a exigir un gran esfuerzo a los corredores, a quienes este sábado sí les ha llegado de pleno el temporal.

De hecho, el mal tiempo ha obligado a la organización de la Challenge Ciclista Mallorca a retrasar el inicio del Trofeu Andratx–Mirador des Colomer (Pollença), previsto para este mediodía y que finalmente arrancará de forma oficial sobre las 13.00 horas.

Noticias relacionadas y más

Además, el recorrido ha sido reducido. De los 147,8 kilómetros originarios se ha pasado a los 121,5 km, recortándose la etapa en algo más 20 km en una dura jornada que llevará al pelotón a transitar por la Serra de Tramuntana, desde Andratx hasta el Mirador des Colomer.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents