FÚTBOL
Sorloth acabó en el hospital con una conmoción tras un choque con Moreno
El noruego dejó el campo en camilla en el minuto 26 del Levante-Atlético tras un encontronazo con el granota, que también fue sustituido después
Susto mayúsculo en el Levante-Atlético. Corría el minuto 26 cuando se produjo un centro al área de Oblak en el que Sorloth despejó un balón de cabeza y, tras contactar con la pelota, lo hizo posteriormente con la cabeza del levantinista Matías Moreno. Los dos futbolistas cayeron al suelo, entraron rápidamente las asistencias y los dos terminaron siendo sustituidos. Posteriormente, Sorloth fue trasladado al hospital para someterse a pruebas y comprobar el grado de su conmoción.
Lío con Le Normand
Las alarmas se dispararon cuando el noruego se quedó tendido en el suelo, lo que provocó que sus compañeros pidieran rápidamente el cambio. El problema se agravó porque Le Normand también se había quedado en el suelo, y Simeone no sabía si le estaban pidiendo que sustituyese al noruego o al francés. Finalmente, entró Julián Alvarez por Sorloth, que dejó el campo en camilla.
En el Levante trataron de mantener a Moreno en el campo, y le colocaron un gorro negro de goma para tapar la brecha producida por el choque, pero al final decidieron que era mejor cambiarlo y entró en su lugar Manu Sánchez. El Atlético informaba en un principio que "Alexander Sorloth tuvo que ser sustituido tras un golpe que le provocó una herida incisa-contusa. El jugador fue trasladado al hospital para someterse a diversas pruebas". Y posteriormente emitía un comunicado en el que indicaba que sufría "un traumatismo que le provocó una fuerte herida incisocontusa".
Suscríbete para seguir leyendo
- Condenado por obligar a trabajar todos los días a su cuidadora
- El TSJB rechaza que los interinos puedan impugnar las oposiciones
- El motivo por el que cientos de restaurantes en Mallorca cierran sus puertas de manera definitiva
- La empresa que gestionará Llull, el nuevo Gestib de Educación en Baleares, en el punto de mira por las soldaduras de las vías tras el accidente de Adamuz
- Palma da un primer paso para soterrar la Vía de Cintura al aprobar un estudio de viabilidad
- Air Canada estrenará su vuelo a Mallorca en un momento de rechazo turístico a Estados Unidos
- La familia March retirará en dos días la barrera que cierra el paso al camino público de sa Costera
- El Mallorca se interesa por Chadi Riad