Remco Evenepoel vuelve a reinar en la Challenge Ciclista Mallorca

El Trofeu Andratx–Mirador d’es Colomer, cuarta prueba de la XXXV Garden Hotels & Resorts Challenge Mallorca, se resolvió este viernes con una brillante victoria del campeón olímpico y mundial Remco Evenepoel (Red Bull–Bora–hansgrohe), que se impuso en solitario y sumó así su segunda victoria en la presente edición de la prueba.

Antes del inicio, la organización decidió recortar en 26 kilómetros el recorrido previsto para garantizar la seguridad de los corredores, debido a las adversas condiciones meteorológicas marcadas por el viento y la lluvia. Con el paso de las horas, la situación fue mejorando y la carrera pudo disputarse finalmente sin incidencias, ofreciendo un gran espectáculo deportivo.

Ya en carrera, Evenepoel confirmó lo que había anunciado en el control de firmas, en la salida, donde aseguró que atacaría en la subida al Puig Major. Y así fue. A poco más de 30 kilómetros para la meta, el ciclista belga endureció el ritmo, seleccionó el pelotón y provocó la formación de un grupo de nueve corredores en cabeza.

Desde ese grupo lanzó primero su ofensiva el colombiano Fernando Pescador (Movistar Team), aunque Evenepoel mantuvo en todo momento el control de la situación. A falta de 14 kilómetros para la llegada, el líder del Red Bull–BORA–Hansgrohe volvió a acelerar con contundencia y solo el francés Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) logró seguir su rueda.

Rondel acabaría cediendo en las primeras rampas del Mirador d’es Colomer (Pollença), donde Evenepoel se marchó en solitario para alzar los brazos con autoridad. La tercera posición fue para Maxim Van Gils, compañero del vencedor, que se impuso en el esprint del grupo perseguidor y certificó el dominio del conjunto Red Bull–Bora–hansgrohe en esta edición de la Challenge.

Por lo que respecta a los corredores de Baleares presentes en la Cnallenge, Enric Mas (Movistar Team) no tomó la salida y los tres integrantes de la selección española -el ibicenco Marc Torres y los mallorquines Jaume Barceló y Jordi Artigues- no acabaron la etapa.

Acaba este domingo en el Paseo Marítimo

La competición se cerrará este domingo 1 de febrero con la disputa del Trofeu Mallorca Fashion Outlet–Paseo Marítimo de Palma, quinta y última prueba del calendario, con salida en el centro comercial Mallorca Fashion Outlet y llegada en el Paseo Marítimo de Palma, frente a la Catedral, tras un recorrido de 158,3 kilómetros llanos.