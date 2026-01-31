Fútbol
El GPS juega una mala pasada: el autobús del Poblense se queda atrapado en una calle de Barbastro
El vehículo del líder de la Segunda RFEF ha chocado con una marquesina, que ha provocado la rotura de los cristales del autocar
Una rueda ha reventado cuando la expedición estaba atascada en una vía céntrica de la localidad aragonesa que la Policía se ha visto obligada a cerrar
La expedición del Poblense se ha llevado un buen susto cuando estaba llegando a Barbastro, donde este domingo se mide al equipo local a las 12 horas en el partido de la Segunda RFEF. El autocar que trasladaba a la plantilla de los mallorquines ha quedado atascado en la calle General Ricardos de la localidad aragonesa. Al parecer, una indicación errónea del GPS llevó al conductor hasta una vía céntrica por la que no es habitual el tránsito de autobuses, camiones u otros vehículos pesados, según informa el Diario del Alto Aragón.
Esto ha provocado que se quedara bloqueado y en el movimiento del propio autocar intentado salir de ahí ha chocado con una marquesina, que ha sufrido destrozos y que ha ocasionado la rotura de los cristales del vehículo en el que estaban los jugadores y el cuerpo técnico azulgrana. El sobresalto ha sido enorme, aunque no se han tenido que lamentar daños personales.
Además, una rueda ha reventado y ha obligado al cierre de la calle por parte de la Policía Local de Barbastro y la Guardia Civil. Este hecho ha despertado una gran sorpresa entre los viandantes que han asistido a la escena. El Poblense, actual líder de la categoría, aspira al triunfo ante la UD Barbastro en el Campo Municipal de Deportes. Lo que es seguro es que jamás olvidará su llegada a la ciudad aragonesa.
