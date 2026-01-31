Eventos deportivos y partidos afectados por la alerta naranja

El temporal que azota las islas y la activación de la alerta naranja por el mal tiempo han provocado que se vean alteradas las competiciones deportivas en la comunidad. “Ante este escenario, el servicio de emergencias 112 deja a criterio de las federaciones deportivas la decisión de suspender o no las competiciones y partidos previstos”, según han confirmado desde la Federación Balear de Fútbol.

Una de las pruebas afectadas es la Challenge Ciclista Mallorca, que ha retrasado su inicio y ha recortado la etapa de este sábado, el Trofeu Andratx-Mirador des Colomer (Pollença). Aun así, es la prueba o competición que menos verá alterado su desarrollo y los aficionados podrán seguir las evoluciones del pelotón por las carreteras de la Serra de Tramuntana.

Más impacto tienen el temporal y la alerta naranja en el fútbol o el baloncesto, ya que algunos equipos que debían viajar a otras islas han visto retrasados o cancelados sus vuelos. Entre otros, el partido Peña Deportiva-Constància, de Tercera RFEF, ha sido cancelado, por lo que el equipo inquer ya ha confirmado este mediodía que su primer equipo masculino no viaja a las Pitiusas.

En el caso del balompié, la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) ha informado a los clubes en sus redes sociales de que “autoriza expresamente que cualquier equipo que, por motivos de seguridad, considere oportuno suspender su partido pueda hacerlo sin necesidad del consentimiento del rival ni de la autorización previa de la propia Federación, SIEMPRE AVISANDO AL RIVAL Y/O A LA PROPIA FFIB (TELÉFONO DE EMERGENCIAS 635 444 237)”.

La seguridad ante todo

“La FFIB solicita a todos los clubes, equipos, árbitros y participantes que extremen las precauciones, actúen con responsabilidad y valoren en todo momento las condiciones meteorológicas y de seguridad”, añade en su comunicado la territorial, que incide en que “la seguridad y la integridad de los futbolistas, cuerpos técnicos, árbitros y aficionados debe estar siempre por encima de cualquier otro criterio deportivo”.

También la Federació Balear de Trot (FBTrot) ha emitido un comunicado en sus redes en el que informa de que se han suspendido las carreras Premium que debían disputarse este sábado en el Hipódromo de Son Pardo. Tres de ellas se trasladan a la jornada que se disputará el martes 3 de febrero.