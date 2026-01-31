Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consulta las afectaciones al tráfico por la Challenge Ciclista de este domingo en Palma

El Caja Rural, el jueves, durante la disputa de la contrarreloj por equipos de la Challenge de Mallorca.

El Caja Rural, el jueves, durante la disputa de la contrarreloj por equipos de la Challenge de Mallorca. / CAJA RURAL-RGA

EFE

Palma

La celebración este domingo de la XXXV Challenge Ciclista Mallorca y de la Challenge Escolar obligará a establecer importantes restricciones de tráfico y desvíos en varias líneas de autobús en Palma.

El dispositivo especial se activará a las 5:00 horas con el primer corte en el Passeig Marítim en sentido aeropuerto, a la altura de la avenida Argentina, con desvío por esta vía, ha informado Cort.

A partir de las 8:30 horas se cerrará totalmente al tráfico, en ambos sentidos, el tramo comprendido entre la avenida Argentina y la Costa des Gas, y desde las 12:00 horas el corte se ampliará desde la rotonda de Porto Pi hasta la calle Manuel Azaña.

A las 12:30 horas se activarán los cortes en el eje de Llevant, con el cierre de la calle Manacor entre la rotonda de Can Blau y Manuel Azaña.

En las Avenidas, el tráfico en dirección al mar se desviará por las calles Joan Maragall y Manuel Azaña hacia la autopista, mientras que los vehículos procedentes de la Ma-19 serán redirigidos hacia la Vía de Cintura (Ma-20), manteniéndose el acceso al aeropuerto por Manuel Azaña.

La entrada de la prueba ciclista en Palma está prevista en torno a las 13:10 horas por el Camí Vell de Sineu, Ma-20, calle Barranquilla, calle Bogotà, avenida Mèxic, calle Puerto Rico y Ma-19.

La reapertura parcial del Passeig Marítim comenzará a las 14:30 horas únicamente en sentido Andratx, y la normalización total del tráfico se prevé alrededor de las 17:30 horas.

Transporte público

La EMT Palma desviará varias líneas de autobús entre las 08:30 y las 17:30 horas.

En detalle, la línea L1 (Portopí-Sindicat) sufrirá modificaciones desde primera hora de la mañana y la L30 (Marivent-Palau de Congressos) quedará sin servicio durante toda la franja horaria.

Desde las 12:00 horas se desviarán las líneas L7, L14, L23, L25, L31, L35 y A1, y a partir de las 13:00 horas también las líneas L12 y L24. EFE

