Consulta las afectaciones al tráfico por la Challenge Ciclista de este domingo en Palma

La celebración este domingo de la XXXV Challenge Ciclista Mallorca y de la Challenge Escolar obligará a establecer importantes restricciones de tráfico y desvíos en varias líneas de autobús en Palma.

El dispositivo especial se activará a las 5:00 horas con el primer corte en el Passeig Marítim en sentido aeropuerto, a la altura de la avenida Argentina, con desvío por esta vía, ha informado Cort.

A partir de las 8:30 horas se cerrará totalmente al tráfico, en ambos sentidos, el tramo comprendido entre la avenida Argentina y la Costa des Gas, y desde las 12:00 horas el corte se ampliará desde la rotonda de Porto Pi hasta la calle Manuel Azaña.

A las 12:30 horas se activarán los cortes en el eje de Llevant, con el cierre de la calle Manacor entre la rotonda de Can Blau y Manuel Azaña.

En las Avenidas, el tráfico en dirección al mar se desviará por las calles Joan Maragall y Manuel Azaña hacia la autopista, mientras que los vehículos procedentes de la Ma-19 serán redirigidos hacia la Vía de Cintura (Ma-20), manteniéndose el acceso al aeropuerto por Manuel Azaña.

La entrada de la prueba ciclista en Palma está prevista en torno a las 13:10 horas por el Camí Vell de Sineu, Ma-20, calle Barranquilla, calle Bogotà, avenida Mèxic, calle Puerto Rico y Ma-19.

La reapertura parcial del Passeig Marítim comenzará a las 14:30 horas únicamente en sentido Andratx, y la normalización total del tráfico se prevé alrededor de las 17:30 horas.

Transporte público

La EMT Palma desviará varias líneas de autobús entre las 08:30 y las 17:30 horas.

En detalle, la línea L1 (Portopí-Sindicat) sufrirá modificaciones desde primera hora de la mañana y la L30 (Marivent-Palau de Congressos) quedará sin servicio durante toda la franja horaria.

Desde las 12:00 horas se desviarán las líneas L7, L14, L23, L25, L31, L35 y A1, y a partir de las 13:00 horas también las líneas L12 y L24. EFE