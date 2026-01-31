Voleibol | Superliga Masculina
El ConectaBalear Manacor suma su décima victoria en Tenerife
El equipo mallorquín se impone en un partido marcado por la igualdad y la eficacia en los momentos clave
El ConectaBalear Manacor ha sumado este sábado su décima victoria en la Superliga Masculina en la pista del Cisneros La Laguna (0-3). El partido ha estado marcado por la igualdad, imponiéndose el equipo que mejor ha gestionado los cierres de set. El Manacor ha tirado de ataque y bloqueo para llevarse a su terreno el encuentro, ante un conjunto tinerfeño que no ha bajado la guardia, pero al que los errores no forzados le han pasado factura.
El primer set empezó muy igualado, con ambos equipos alternando ventajas cortas. El Cisneros tiró de ataque, ante un ConectaBalear más eficaz en los momentos clave. El bloqueo manacorí fue determinante para frenar la dinámica local y sumar puntos, llegando al tramo final con una renta cómoda. Los jugadores de Alexis González gestionaron mejor sus jugadas y cerraron el set 22-25, ante un conjunto local que no bajó los brazos.
Gran igualdad en el segundo set
La igualdad se mantuvo en el inicio del segundo set, con intercambio de puntos y varios errores en saque y ataque por parte de ambos equipos. El Cisneros puntuó con un potente ataque, mientras que los jugadores del equipo de Manacor respondieron con su bloqueo. El set transcurrió de igual a igual hasta el 24-24, cuando el equipo manacorí se adelantó y cerró la manga (24-26).
El tercer set continuó con la paridad como protagonista. El Cisneros estuvo muy enchufado en ataque, aunque algunos errores en el servicio le pasaron factura. Tras el 14-14, el ConectaBalear logró una pequeña racha que le dio el empuje necesario para ampliar su ventaja, destacando un buen servicio y el ataque potente de Nieves. Finalmente, el equipo mallorquín se hizo con el set (21-25) y el partido.
Ficha técnica
0 - Cisneros La Laguna: Flores (7), Roberts (1), Noda (10), Duque (6), Fraç (5), Andreu (14) líbero: Osado. También jugaron: Pont, Sleurink (5) y López (1).
3 - ConectaBalear Manacor: Ribas (5), Nieves (15), Linares (13), Lorente (1), Díaz (7), Romaní (14); líbero: Cairús (L). También jugó Kucharczyck.
Parciales: 22-25 (28’), 24-26 (35’), 21-25 (31’).
Árbitros: Albert Elvira y Noelia Navarro.
