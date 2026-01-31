El Azulmarino quiere hacer borrón y cuenta nueva en Son Moix

El Azulmarino quiere eliminar los fantasmas de Vigo y retomar una nueva estela vencedora ante el Adareva Tenerife este sábado a las 19:00 horas en Son Moix. Con tan solo una derrota computada, el bloque dirigido por Alberto Antuña continúa liderando la clasificación. El encuentro podrá seguirse por CanalFeb.tv.

El club mallorquín no logró anteponerse al segundo clasificado de la Liga Challenge en su visita a Vigo. Por un ajustado resultado (77-74), el Celta Femxa terminó con la racha de imbatibilidad (marcada en 17 jornadas consecutivas invictas) del conjunto azulón e intensifica la lucha por el ascenso.

En la rueda de prensa previa a la decimoctava jornada de liga, el entrenador de Azulmarino, Alberto Antuña, inició su intervención con una valoración del contrincante: “Nos enfrentamos a un rival que nos puso las cosas difíciles en la ida. Tiene un quinteto de mucho nivel, pero corta rotación”. Por otra parte, el murciano comentó la importancia de la buena dinámica para el tramo final de la temporada tras la derrota en Vigo: “Hay que olvidar la derrota y volver a la dinámica positiva. Quedan todavía 13 partidos muy importantes y seguimos dependiendo de nosotras”. “Si queremos cumplir el objetivo, no nos podemos dejar los partidos en casa. Que vengan aquí a jugar ante el líder, sabiendo que hay 1.500 personas, tiene que mandar el mensaje de que aquí las visitantes no pueden ganar”, finalizó Antuña.

Tras el técnico, la base catalana Marina Aviñoa se pronunció sobre las sensaciones que tiene el grupo previas al enfrentamiento: “Somos muy conscientes de la importancia de este partido. Venimos de la primera derrota de la temporada, pero estamos tranquilas. Encaramos este encuentro con seguridad como hemos hecho hasta ahora”.