El Azulmarino aplasta al Adareva Tenerife en Son Moix

El Azulmarino se ha recompuesto a lo grande de su derrota de la anterior jornada en Vigo. El combinado mallorquín ha aplastado por 96-57 al Adareva Tenerife en Son Moix para seguir liderando liderando la tabla clasificatoria, por lo que dependen de sí mismos para conseguir el deseado ascenso a la Liga Femenina Endesa. Alba Torrens, muy sobrada en esta categoría, anotó diecisiete puntos en un duelo con poca historia.

La vuelta a casa no pudo empezar de mejor manera con el conjunto local haciéndose con el balón y combinando para que tras un pase bombeado de Marta García, Iris Mbulito anotase los primeros dos puntos. Adareva, ante esta primera puesta en escena respondió anotando dos triples para intentar imponerse en el fortín del líder. Sin embargo, tan solo hicieron falta cinco minutos para disolver ese deseo.

Azulmarino gestionó el parcial apretando en ataque e impidiendo que las rivales anotasen anticipándose y robando balones. Aunque las mallorquinas contasen con una baja sensible como es la de Maria España Almendro, supieron adaptarse y brillar cerrando un primer resultado por 28-10.

Alba Torrens penetra a canasta. / Azulmarino

Al segundo capítulo del encuentro Amaiquén Siciliano lo estrenó por todo lo alto. Los tres triples seguidos anotados por la argentina dejaron ver que Azulmarino seguía yendo a por todas. Las visitantes se veían ahogadas ante la potencia de las baleares.

Sin haberse consumido la mitad del parcial, el bloque dirigido por Alberto Antuña ya se situaba 27 puntos arriba. El combinado mallorquín se gustaba y dejaba ver detalles de calidad. Varios triples de Alba Torrens y el buen trabajo transicional en defensa-ataque fueron las claves para poder partir al descanso con un 58-22 en el electrónico.

Segunda parte irregular

Tras la vuelta de vestuarios, el cuento cambió. Azulmarino implementó una defensa menos agresiva y las tinerfeñas consiguieron aprovechar las ocasiones concedidas. A través de un juego más pausado, Adareva encontró en los espacios a sus jugadoras exteriores y recortaron distancia anotando varios triples de calidad. Las locales al no sentirse tan cómodas se mostraron con menos fortuna de cara al aro y las visitantes se hicieron con el parcial, no obstante, la escuadra mallorquina siguió dominando el resultado con un 69-39 antes de encarar el último parcial.

El último tiempo de juego fue marcado por los tiros desde los 6’75 metros. El Azulmarino, a pesar de haber iniciado con algunas imperfecciones en las combinaciones, no se dejó llevar y recuperó su mejor cara. Marina Aviñoa, Alba Torrens y Kristina Rakovic completaron su gran actuación anotando varios triples como respuesta al buen momento en los tiros exteriores de las rivales.

A falta de 4 minutos para concluir la decimoctava jornada de Liga Challenge, las azulonas se imponían por 32 puntos. La concentración de las locales fue máxima en todo momento y como si no hubiese podido ser de otra manera, Adut Bulgak anotó el triple final sobre la bocina para firmar el 96-57 que proclamaba la victoria mallorquina.

Tras el partido, el técnico Alberto Antuña declaró: “Lo primero es felicitar a las jugadoras. Venir de una derrota puede crear dudas. De todas maneras, la puesta en escena del equipo ha demostrado que la plantilla está concentrada y que tiene muy claro el objetivo. El nivel defensivo del equipo ha sido de élite”.

Ficha técnica

AZULMARINO: A. Bulgak (14); A. Siciliano (11); C. Grande (5); M. Aviñoa (3); I. Giménez (5); K. Rakovic (7); M. García (8); I. Mbulito (8); M. E. Almendro (-); G. Capel (4); J. Asinde (14), A. Torrens (17).

ADAREVA TENERIFE: C. Parisi (2); M. Bobbette (4); N. Ibáñez (0); M.Luque (17); I. Arregui (3); M. Gómez (10); B. Stevanovic (8); P. Soler (7); L. Siverio (6).

ÁRBITROS: Abraham Hormigo y Bernat Verdejo.

PARCIALES: 28-10 / 30-12 / 11-17 / 24-18 (96-57)