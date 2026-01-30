El Mallorca, el Consell y los árbitros mallorquines de Primera lanzan una campaña contra la violencia en el deporte

El Real Mallorca, el Consell de Mallorca y los árbitros mallorquines de Primera División han lanzado una campaña audiovisual de concienciación con motivo del Día Escolar por la No Violencia y la Paz, que se conmemora cada 30 de enero. La iniciativa tiene como objetivo promover el respeto, el buen trato y una actitud positiva en las gradas y en las instalaciones deportivas.

La campaña está protagonizada por los jugadores baleares del club bermellón Abdón Prats, Antonio Sánchez, Leo Román y Sergi Darder, junto al entrenador Jagoba Arrasate, así como por los árbitros mallorquines de Primera Amy Peñalver, Francisco de Asís Vidal, Guillermo Cuadra y Mateo Busquets. El contenido se difundirá en las próximas jornadas en el videomarcador del Estadi Mallorca Son Moix, además de en los canales digitales de la entidad y otras plataformas asociadas.

Bajo mensajes directos como “¡El respeto también está en juego!”, “¡Tus hijos te están mirando!” o “No grites, anima”, la campaña busca sensibilizar sobre la importancia de mantener un comportamiento respetuoso y ejemplar, especialmente en presencia de niños y jóvenes.

La iniciativa tendrá también un amplio recorrido educativo y social, ya que se difundirá en centros educativos, actividades deportivas familiares y escolares, con el objetivo de llegar a cerca de 90.000 niños y escolares a lo largo de 2026. En el ámbito educativo, la campaña formará parte de talleres y jornadas impulsadas por el Consell de Mallorca, reforzando el mensaje de convivencia y no violencia desde edades tempranas.

Este proyecto da continuidad a las acciones iniciadas en 2024, cuando el Consell de Mallorca y la Federación de Fútbol de las Illes Balears promovieron mensajes de respeto a través de las camisetas del arbitraje de base. Una línea de trabajo que pone en valor el papel de jugadores y árbitros como referentes para la sociedad.