El Fibwi Mallorca pierde en un final ajustado en su visita a Burgos

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma ha caído derrotado este viernes en El Plantío por 80-76 ante el Grupo Ureta Tizona Burgos en un partido muy igualado que se decidió en los instantes finales por el acierto local en el rebote.

El conjunto burgalés arrancó el encuentro con una defensa muy agresiva que se tradujo en un 8-0 de salida, obligando al técnico visitante Pablo Cano a solicitar tiempo muerto. La reacción mallorquina fue inmediata y permitió reducir diferencias hasta situar el marcador en 13-7. El buen momento del Fibwi Mallorca quedó reflejado en el 14-15 favorable a los isleños, en un tramo en el que se produjo el regreso de Jorge Martínez. Con el debut de Fallou Niang, los visitantes mantuvieron un juego serio y cerraron el primer cuarto con ventaja (18-20).

En el segundo parcial, el Fibwi Mallorca tuvo buenos minutos iniciales, pero el Tizona volvió a imponer la intensidad del inicio y volteó el marcador (23-22). Tras una nueva canasta local (25-22), los palmesanos atravesaron un momento complicado, agravado por varias decisiones arbitrales protestadas que acabaron con una técnica a Osvaldas Matulionis, situando el marcador en 31-22. La respuesta visitante llegó de la mano de Laron Smith, que lideró la reacción hasta el 32-29. Pese a la mejora colectiva del Fibwi Mallorca, Burgos volvió a abrir una ligera renta con puntos de Jackson, alcanzándose el descanso con un ajustado 44-41.

Segunda parte

Tras el paso por vestuarios, ambos equipos mantuvieron una alta intensidad, reflejada en la igualdad del marcador, con empate a 46 en los primeros compases del tercer cuarto. La alternancia fue constante y, a cuatro minutos para el final del parcial, el electrónico señalaba 51-50. El Fibwi Mallorca siguió compitiendo con seriedad y Fallou Niang continuó aportando en su estreno, permitiendo a los visitantes colocarse 56-59 antes de cerrar el tercer cuarto con 60-62 a su favor.

El último parcial comenzó con una canasta de Niang que ampliaba la ventaja visitante (60-64). Los baleares mantuvieron la concentración y llegaron a situarse con una renta de cinco puntos (66-71) a cinco minutos del final. El partido entró entonces en un tramo de máxima igualdad, con 73-74 en el marcador a tres minutos para la conclusión. Un triple de Terins dio ventaja a los locales y obligó a Pablo Cano a detener el juego. En los instantes finales, el Fibwi Mallorca intentó igualar el encuentro, pero una falta señalada a Jon Ander Aramburu, muy protestada por los visitantes, y dos acciones sin éxito en el rebote terminaron por decantar el triunfo para el Grupo Ureta Tizona Burgos por 80-76.