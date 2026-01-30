El Fibwi Mallorca inicia la segunda vuelta en la pista del Tizona Burgos

Tras el parón obligado por la Final Four de la Copa de España, el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma vuelve a la competición. Lo hará este voernes, a las 20:45 horas, visitando al Grupo Ureta Tizona Burgos, en un encuentro que marca el inicio de la segunda vuelta para el conjunto dirigido por Pablo Cano.

Tras cerrar de manera más que notable el primer tramo del campeonato, con un balance de ocho victorias y ocho derrotas, el equipo mallorquín se prepara para afrontar un tramo clave de la temporada. El duelo de este viernes marca el camino hacia el objetivo del curso. Con una segunda vuelta en la que Son Moix debe seguir siendo un fortín para los isleños, el primer paso será rendir visita a El Plantío, un pabellón mítico de la categoría, donde los de Pablo Cano buscarán sumar su noveno triunfo y acercarse así a los objetivos marcados a principio de temporada.

“Estamos muy contentos de volver a jugar. El cuerpo ya nos está pidiendo competir y esperemos que esa ansiedad que genera tanto tiempo sin hacerlo juegue a nuestro favor para rendir de la mejor manera, porque el partido nos va a exigir lo mejor de nosotros”, señaló este jueves el entrenador del Fibwi Mallorca en la rueda prensa previa al partido

En el partido disputado entre ambos equipos en la primera vuelta ya quedó claro el potencial del conjunto burgalés, que llevó el encuentro hasta el último suspiro, aunque el Fibwi Mallorca logró imponerse por un ajustado 87-86. De aquel duelo al actual existe una diferencia significativa: la ausencia de Jordi Juste, técnico que dejó la entidad burgalesa, ocupando su puesto Denís Pombar, hasta entonces entrenador ayudante.

Con una plantilla en la que destacan jugadores como Arnau Parrado, Marquis Jackson, Ayoze Alonso, Gerard Jofresa, Jan Zidek o Ramón Vila, el Grupo Ureta Tizona Burgos afronta este segundo tramo de competición con el objetivo de incrementar su número de victorias y asentarse en una zona más tranquila de la clasificación. “Tizona es un equipo que necesita resultados, pero esa necesidad no se corresponde con un mal juego. Es un equipo que juega bien y que hace daño con el rebote ofensivo, y nosotros tenemos que seguir avanzando en nuestro rendimiento”, indicó Cano.

Valoración de la primera vuelta

El técnico uruguayo también reflexionó sobre la primera vuelta del campeonato. “Creo que nuestra gran fortaleza ha sido el trabajo del día a día. En eso confiamos y en eso han confiado. Hemos recibido jugadores porque hay agentes que creen en nuestro proyecto y en ese trabajo diario para que los jugadores se desarrollen y crezcan. De esa forma hemos competido la temporada pasada y esta también. Estamos muy orgullosos de las victorias logradas. Son Moix ha sido nuestra gran fortaleza y siento que el equipo es uno de los grandes triunfadores de la primera vuelta”.

Noticias relacionadas

Por último, Cano valoró la llegada de Fallou Niang, apuntando que “desde el primer día ha demostrado una gran implicación. Está entendiendo lo que hacemos, está feliz y motivado, y esperamos la mejor versión suya para que siga ayudando al equipo como ya lo está haciendo”.