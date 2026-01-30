Exhibición de Remco Evenepoel en la Serra de Tramuntana

Remco Evenepoel ha vuelto a demostrar este viernes por qué es uno de los grandes nombres del ciclismo mundial con una actuación para el recuerdo en el Trofeu Serra de Tramuntana, tercera prueba de la XXXV Garden Hotels & Resorts Challenge Ciclista Mallorca. El belga se ha impuesto en solitario tras un ataque lejano y demoledor en una de las jornadas más exigentes de la presente edición, que ha tenido como principal novedad la crono por equipos de ayer.

La etapa, con salida en Selva y llegada en el Monasterio de Lluc, recorrió 154 kilómetros por el corazón de la Serra de Tramuntana y se decidió a falta de 55 kilómetros, en la subida al Coll de Sóller. Allí, Evenepoel lanzó un ataque marca de la casa que solo pudieron seguir inicialmente Pablo Castrillo (Movistar Team) y Adrià Pericas (UAE Team Emirates).

El campeón olímpico y del mundo no dio opción. Se lanzó a tumba abierta en la bajada y fue abriendo hueco metro a metro hasta consolidar una ventaja imposible de neutralizar. En los kilómetros finales, rodó en solitario hacia Lluc y cruzó la línea de meta con más de un minuto y medio de ventaja sobre el portugués António Morgado (UAE Team Emirates), segundo clasificado, y el italiano Christian Scaroni (XDS Astana Team), que completaron el podio.

Esta victoria supone la segunda consecutiva para Evenepoel en la Challenge Mallorca, tras el triunfo logrado el día anterior en la contrarreloj por equipos junto a sus compañeros del Red Bull–Bora–Hansgrohe. Una demostración de fuerza que lanza un aviso serio a sus rivales y confirma las ambiciones del belga en su nueva etapa con el conjunto alemán.

Presencia balear en una jornada de máxima exigencia

La etapa también contó con representación balear. El mallorquín Enric Mas (Movistar Team) finalizó en la 37ª posición, a 2:33 del vencedor. Jaume Barceló, que competía con la selección española, no pudo completar la etapa, mientras que el ibicenco Marc Torres fue el mejor de los corredores locales, cruzando la meta en el puesto 34, a 2:05 de Evenepoel.

Próxima cita: Trofeu Andratx – Mirador d’es Colomer

La Challenge Ciclista Mallorca continuará este sábado 31 de enero con la disputa del Trofeu Andratx–Mirador d’es Colomer, cuarta prueba del calendario. Serán 147 kilómetros de alta montaña, con un exigente final en alto. La salida está prevista a las 12:25 horas y la llegada alrededor de las 16:00 horas.