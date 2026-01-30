Voleibol | Superliga Masculina
El ConectaBalear Manacor busca en Canarias su décimo triunfo liguero
El equipo de Alexis González visita la pista del Cisneros La Laguna en un exigente duelo
El ConectaBalear Manacor afronta este sábado una nueva cita de la Superliga Masculina de voleibol, correspondiente a la jornada 15 del campeonato, con la visita a la pista del Cisneros La Laguna. El encuentro se disputará en el Pabellón Juan Ríos Tejera a partir de las 20:00 horas (una menos en Canarias).
El conjunto mallorquín llega al partido situado en la cuarta posición de la clasificación, mientras que el equipo tinerfeño ocupa la séptima plaza. Pese a la diferencia en la tabla, desde el banquillo manacorí se mantiene un discurso de cautela ante un rival al que consideran en progresión.
“Sabemos que va a ser un partido parejo”
El entrenador del ConectaBalear CV Manacor, Alexis González, ha alertado del peligro del Cisneros, especialmente como local: “Es un equipo peligroso porque alterna mucho a sus opuestos y va a ser un partido peleado, sobre todo en su casa”. También ha advertido de la igualdad que puede marcar el duelo: “Sabemos que va a ser un partido parejo. Esto se define por detalles”.
El choque es una prueba exigente para el equipo manacorí, que buscará sumar su décimo triunfo y seguir en la zona alta.
