El ConectaBalear Manacor busca en Canarias su décimo triunfo liguero

El ConectaBalear Manacor afronta este sábado una nueva cita de la Superliga Masculina de voleibol, correspondiente a la jornada 15 del campeonato, con la visita a la pista del Cisneros La Laguna. El encuentro se disputará en el Pabellón Juan Ríos Tejera a partir de las 20:00 horas (una menos en Canarias).

El conjunto mallorquín llega al partido situado en la cuarta posición de la clasificación, mientras que el equipo tinerfeño ocupa la séptima plaza. Pese a la diferencia en la tabla, desde el banquillo manacorí se mantiene un discurso de cautela ante un rival al que consideran en progresión.

“Sabemos que va a ser un partido parejo”

El entrenador del ConectaBalear CV Manacor, Alexis González, ha alertado del peligro del Cisneros, especialmente como local: “Es un equipo peligroso porque alterna mucho a sus opuestos y va a ser un partido peleado, sobre todo en su casa”. También ha advertido de la igualdad que puede marcar el duelo: “Sabemos que va a ser un partido parejo. Esto se define por detalles”.

El choque es una prueba exigente para el equipo manacorí, que buscará sumar su décimo triunfo y seguir en la zona alta.