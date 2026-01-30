El Atlético Baleares incorpora al central Hugo Anglada

El Atlético Baleares refuerza su plantilla con el defensa Hugo Anglada, que ocupará una delas fichas sub-23 que tenía libres el club mallorquín de Segunda RFEF. Con esta incorporación, el equipo que dirige Luis Blanco certifica sus aspiraciones de luchar por el ascenso directo.

Es el tercer fichaje del Atlético Baleares, junto al lateral derecho Marc Lachèvrey el delantero Álex Pachón, en este mercadode invierno, aunque podría no ser el último que realice el club, tal y como señaló el director general Patrick Messow hace unos días.

Internacional juvenil

Hugo Anglada (Almudévar, 2004) es un central de 21 años y 1’82 de altura, que fue internacional juvenil y que llega al conjunto palmesano cedido por el Girona. En la temporada 2023-24 el Huesca le tuvo cedido en el Talavera.

El defensa, que se formó en el Huesca y firmó hace un año con el club catalán hasta 2027, ha participado esta temporada en 14 partidos con el Barbastro, también de Segunda RFEF, aunque solo había sido titular en nueve encuentros. Con su incorporación al Atlético Baleares, Luis Blanco ve reforzada una de las líneas que más contratiempos ha tenido en lo que se lleva de temporada.