Albert Riera es el nuevo entrenador del Eintracht de Frankfurt

El mallorquín Albert Riera (Manacor, 1982) es el nuevo entrenador del Eintracht Frankfurt. El club de la Bundesliga ha oficializado este viernes por la tarde el fichaje del exfutbolista del Real Mallorca o Liverpool, entre otros equipos, que firma contrato hasta 2028.

Riera, de 43 años, era el técnico esta temporada del Celje de Eslovenia, club con el que el Eintracht ha tenido que negociar para cerrar su incorporación. El mallorquín sustituirá en el conjunto germano a Dino Toppmöller, destituido hace dos semanas.

El entrenador manacorí dirigirá por última vez al Celje este domingo, ante el Maribor, y después se incorporará al equipo de Frankfurt. En su etapa en el conjunto esloveno, al que llegó tras salir del banquillo del Girondins de Burdeos —equipo que renunció a competir profesionalmente en Francia por sus graves problemas financieros—, ganó la Copa en su primer año, es líder esta temporada y está clasificado para el play-off de la Conference League. Anteriormente, Riera logró el doblete de Liga y Copa con el Ljubljana en 2023.

Como futbolista, Riera tuvo una trayectoria destacada. Internacional español en 16 ocasiones, pasó su etapa de formación por el Manacor y el Real Mallorca, con el que llegó a debutar en Primera División y ganó la Copa del Rey de 2003. Posteriormente militó en el Girondins de Burdeos, Espanyol, Manchester City, Liverpool, Olympiakos, Galatasaray, Watford y Udinese. En su palmarés figuran varias Ligas y Copas.

Krösche, director deportivo del Eintracht

El director deportivo del Eintracht Frankfurt, Markus Krösche, señaló: “Con Albert Riera nos hemos decidido por un entrenador que representa un fútbol moderno, intenso y ofensivo. Dispone de experiencia internacional, una idea de juego y un enfoque claro en el trabajo diario con el equipo. Nos ha impresionado en las conversaciones”.

“Seguimos su evolución desde hace tiempo y estamos convencidos de que sus capacidades encajan bien con las exigencias actuales y futuras del equipo y de que, a nivel humano, encaja muy bien con el club y con nuestro equipo”, añadió.