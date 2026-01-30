Adrià Ceballos recibe la llamada para el Mundial universitario de cross

El atleta mallorquín Adrià Ceballos, del ADA Calvià-Vistasol, ha sido preseleccionado para el Campeonato del Mundo Universitario de cross en la distancia larga de los 10 kilómetros. El seleccionador nacional José Peiró ha designado a un total de 16 atletas para las categorías masculina y femenina.

El campeonato se disputará el 15 de marzo en Cassino (Italia), en el que Adrià Ceballos (décimo en categoría senior en el Campeonato de España de cross celebrado este pasado domingo en la localidad cordobesa de Almódovar del Río), tendrá como compañeros en esa distancia a Jaime Migallón, quefue sexto absoluto; a Rubén Leonardo, que se proclamó campeón de España sub-23 y al campeón de esta categoría en el año 2025, Ciro Martín.

Ceballos ya fue internacional en el Campeonato de Europa sub-23 de 2023 (se clasificó décimo en los diez mil metros) y en el Europeo de cross de 2022, también en esta categoría.

El mallorquín, además, sumará su segunda participación en este campeonato FISU. En la cita de 2024 se clasificó en el puesto 22 en cross largo.

El atleta del ADA Calvià ha iniciado el año en buena forma, ya que antes del Nacional se adjudicó el título de campeón de Baleares en el parque Es Serral de ses Monges de Inca.