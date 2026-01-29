Son Castelló corona a los campeones del Balear máster de atletismo

Las pistas de Son Castelló fueron el escenario del Campeonato de Baleares máster de atletismo, disputado tanto a nivel individual como por equipos. Por clubes, Sa Raval de Ibiza fue el gran protagonista al proclamarse campeón en las categorías masculina y femenina, confirmando su dominio en el campeonato.

A nivel individual destacó la presencia de auténticas referencias del atletismo veterano, con nombres como Toni Piña, Toni Jurado, Ángel Sánchez, Alejandro Liñán y Juanjo Román en categoría masculina. En mujeres brillaron Neus Mateu, del Sa Raval de Ibiza —que aún ostenta el récord absoluto de lanzamiento de peso—, así como Bel Portells, Leticia Ferrá, Ángela López, Carmen Trillo, Marisol Martínez y Gemma Clar.

Podio femenino del Campeonato de Baleares máster por equipos / P. Bover

Clasificación por equipos

En la clasificación masculina por equipos, Sa Raval se impuso con 29 puntos, seguido muy de cerca por Pegasus de Calvià, segundo con 28, mientras que Atlas completó el podio con 22 puntos.

En mujeres, el desenlace fue igualmente ajustado, con Sa Raval alzándose con el título al sumar 28 puntos, por delante de Pegasus, subcampeón con 27, y del Sporting Calvià, que cerró el podio con 25,5 puntos.

Las pruebas se desarrollaron en un gran ambiente competitivo, marcado por la igualdad, el alto nivel y el compañerismo entre los participantes.