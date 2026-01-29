El Red Bull–Bora gana la primera contrarreloj por equipos de la Challenge Ciclista Mallorca

El Trofeu Ses Salines, segunda cita de la XXXV Garden Hotels & Resorts Challenge Ciclista Mallorca, vivió este jueves una jornada para el recuerdo con la primera contrarreloj por equipos de la historia de la prueba. Un estreno que no defraudó y que ofreció un gran espectáculo sobre un recorrido completamente llano de 24 kilómetros, con salida en Ses Salines y meta en la Colònia de Sant Jordi.

La victoria fue para el Team Red Bull–Bora–Hansgrohe, que confirmó su condición de gran favorito en esta disciplina al detener el crono en 23 minutos y 55 segundos. El conjunto alemán mostró una coordinación y una potencia sobresalientes, apoyado en la presencia del actual campeón del mundo de contrarreloj, Remco Evenepoel, pieza clave en el excelente rendimiento colectivo del equipo a lo largo de todo el trazado.

La segunda posición, a tan solo tres segundos, fue para el Movistar Team, que firmó una actuación de alto nivel. El equipo telefónico contó con el regreso a la competición del mallorquín Enric Mas, que volvió a ponerse un dorsal tras superar la lesión que le obligó a abandonar el último Tour de Francia. Su presencia fue uno de los focos de atención de la etapa.

El podio lo completó el Team Jayco AlUla, que durante buena parte de la jornada llegó a ostentar el mejor registro en meta, confirmando el gran nivel del bloque australiano en este inicio de temporada.

La contrarreloj reunió a los 22 equipos participantes, que tomaron la salida de forma escalonada, cada cuatro minutos, en una jornada marcada por el buen tiempo y por el excelente ambiente a lo largo de todo el recorrido.La prueba sirvió como banco de pruebas de primer nivel de cara a una temporada en la que la primera etapa del Tour de Francia volverá a disputarse bajo el formato de contrarreloj por equipos.

Este viernes, Trofeo Serra de Tramuntana

La Challenge Ciclista Mallorca continuará este viernes 30 de enero, con la disputa del Trofeu Serra de Tramuntana, una exigente jornada de 154,3 kilómetros con salida en Selva y llegada en el Monasterio de Lluc. La salida está prevista a las 12:20 horas, con llegada aproximada sobre las 16:00 horas. La prueba cuenta con el patrocinio de la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears (AETIB), a través de los Fondos Next Generation.