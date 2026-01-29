Ciclismo
Lluís Mas acompaña a Enric Mas en su debut en la Challenge Ciclista Mallorca
El exprofesional ayuda a su excompañero y líder del Movistar Team en la salida de la crono por equipos
Enric Mas se ha estrenado este jueves en la Challenge Ciclista Mallorca. El líder del Movistar Team ha sido uno de los elegidos por el director de su equipo, Chente García, para disputar la contrarreloj por equipos, una modalidad que también ha hecho su debut en la ronda mallorquina, con salida en Ses Salines y meta en la Colònia de Sant Jordi.
Con el atractivo de ver al ciclista de Artà en la línea de salida, la nota curiosa de la jornada se ha vivido cuando el mallorquín esperaba la salida de la crono. Sentado en su bici, con el casco puesto y preparado para entrar en acción, el líder del Movistar Team esperaba el de momento de comenzar a pedalear mientras era sujetado por uno de los miembros de la organización: el objetivo es que el que el corredor no pierda el equilibrio en la arrancada.
Ha sido ese el gran momento de la jornada, ya que quien aguantaba a Enric Mas era, ni más menos, que su excompañero Lluís Mas, el ya retirado ciclista de Ses Salines que tantas kilómetros de carreteras compartió con el artanenc.
La presencia de Enric Mas en la Challenge es el regreso del mallorquín al pelotón tras la baja por lesión, con paso por el quirófano incluido, que le obligó a estar parado varios meses en el tramo final de 2025.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
- Martirio: 'Estamos demasiado callados con todo lo que nos están metiendo
- Tarjeta única de transporte en Mallorca: pasos para sacársela en la nueva sala de la estación intermodal de Palma
- Un hotel de lujo de Mallorca es propiedad de un banquero iraní acusado de financiar a la Guardia Revolucionaria Islámica
- La EMT de Palma implanta por primera vez el pago con tarjeta bancaria en los autobuses
- Alumnos del IES Joan Alcover a Vera: 'Queríamos comunicarte que haremos huelga el día 11 de febrero como protesta por el estado del instituto
- El emblemático hotel Palacio Avenidas de Palma afronta una reforma integral y la modernización de sus 69 habitaciones
- Habla el okupa del Secar de la Real: «Yo también estaría enfadado si okuparan mi casa»