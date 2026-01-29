Lluís Mas acompaña a Enric Mas en su debut en la Challenge Ciclista Mallorca

Enric Mas se ha estrenado este jueves en la Challenge Ciclista Mallorca. El líder del Movistar Team ha sido uno de los elegidos por el director de su equipo, Chente García, para disputar la contrarreloj por equipos, una modalidad que también ha hecho su debut en la ronda mallorquina, con salida en Ses Salines y meta en la Colònia de Sant Jordi.

Con el atractivo de ver al ciclista de Artà en la línea de salida, la nota curiosa de la jornada se ha vivido cuando el mallorquín esperaba la salida de la crono. Sentado en su bici, con el casco puesto y preparado para entrar en acción, el líder del Movistar Team esperaba el de momento de comenzar a pedalear mientras era sujetado por uno de los miembros de la organización: el objetivo es que el que el corredor no pierda el equilibrio en la arrancada.

Enric Mas, sujetado por Lluís Mas en la salida de la crono por equipos de la Challenge Ciclista Mallorca / Tomeu Arbona / DMA

Ha sido ese el gran momento de la jornada, ya que quien aguantaba a Enric Mas era, ni más menos, que su excompañero Lluís Mas, el ya retirado ciclista de Ses Salines que tantas kilómetros de carreteras compartió con el artanenc.

Noticias relacionadas

La presencia de Enric Mas en la Challenge es el regreso del mallorquín al pelotón tras la baja por lesión, con paso por el quirófano incluido, que le obligó a estar parado varios meses en el tramo final de 2025.