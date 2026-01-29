La Federación Balear anuncia un sistema de denuncias con código QR para combatir la violencia

La Federación Balear anunció este jueves la implantación de un sistema de denuncias anónimas, a través de códigos QR, para combatir la violencia en los campos de fútbol. «La finalidad es que todo el mundo que vea o sufra un acto violento en unas instalaciones deportivas, ya sea entre mayores o menores de edad, sepa dónde y cómo denunciarlo y lo pueda hacer casi en el momento». Esta innovadora medida ha sido anunciada por Jordi Horrach, presidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB), en el transcurso de la asamblea extraordinaria que se ha celebrado este jueves en Palma.

La lucha o el trabajo que está realizando esta federación es incuestionable: quieren erradicar esta lacra del balompié balear y no cesan en realizar distintas medidas y acciones.

Esta nueva acción se enmarca en la campaña permanente anti-violencia de la FFIB: Por un fútbol seguro. Se han diseñado unas pegatinas con un código QR que, cuando se escanea, remite directamente a un cuestionario para denunciar o informar a la FFIB de un acto violento ocurrido en las instalaciones deportivas.

El código, en lugares bien visibles

Los clubes, al recibirlas, las deben pegar en lugares bien visibles de sus instalaciones: en las puertas de vestuarios, puertas o cristaleras de los locales sociales y «donde se considere para que sea conocido y accesible para todo el mundo».

«Una vez se accede al formulario se debe indicar si se trata de una acción violenta entre adultos y si están implicadas personas menores de edad», señala la FFIB, que añade: «También deben darse todos los datos requeridos y explicar los hechos con todos los detalles posibles».

De forma anónima

Esta territorial destaca que cualquier persona puede hacer uso de este sistema, de manera reconocida o anónima. Luego la FFIB valorará esta denuncia en base a la normativa correspondiente y estudiará cada caso, actuando en consecuencia según la gravedad de los hechos.

Se podrá comunicar conductas presuntamente contrarias a la convivencia deportiva, tales como insultos, amenazas, agresiones o situaciones que puedan afectar a menores, «porque esta es la forma en que podemos llegar a combatir los hechos, sancionar a los responsables y ayudar a quien está sufriendo la agresión».

«Se pretende que la gente deje de tener miedo a denunciar hechos que no pueden tener cabida en el fútbol seguro que estamos construyendo entre todos», dijo Horrach.

Los puntos del orden del día de la asamblea fueron aprobados por mayoría, consolidando la hoja de ruta federativa para las próximas temporadas. Durante su informe, el presidente de la FFIB destacó el trabajo realizado en los últimos años bajo la premisa de «trabajo, trabajo y más trabajo», poniendo el foco en una distribución más justa de recursos, la modernización de la gestión y el papel del fútbol como agente de transformación social.

Principales acuerdos aprobados Aprobación del presupuesto federativo para 2026.

Mantenimiento de las cuotas federativas para las temporadas 2026/2027 y 2027/2028 .

para las temporadas . Modificación de modalidades en el fútbol base a partir de la temporada 2026/2027 .

a partir de la temporada . Eliminación del doble penalti en categorías prebenjamín, benjamín y alevín.

en categorías prebenjamín, benjamín y alevín. Adhesión de la FFIB a las jornadas deportivas escolares del Consell Insular de Mallorca .

a las jornadas deportivas escolares del . Información sobre la MUPRESFE 2026/2027.

Horrach pidió más recursos para los clubes y el fútbol base, destacando un incremento del 72 % en las ayudas en las últimas temporadas y un reparto más equitativo entre entidades.

La FFIB también quiere dar un impulso al fútbol femenino y al fútbol sala, reforzando competiciones desde edades tempranas y consolidando estructuras en Ibiza y Formentera.

Mejora de la atención sanitaria al futbolista

La Federación ha impulsado la digitalización médica, la telemedicina y el aumento de consultas, pruebas e intervenciones, reduciendo las listas de espera.

Crecimiento en patrocinio y modernización

La FFIB ha pasado de 2 patrocinadores en 2022 a 22 en 2025, superando los 100.000 €, lo que ha permitido mejoras como la remodelación de la sede de Palma y el apoyo a eventos y competiciones.

Por último, 2026 estará marcado por el Centenario del fútbol federado en Baleares, con una gala, exposición, libro histórico, documental y partidos de selecciones nacionales. La FFIB concluye que el objetivo es un fútbol balear «más competitivo, más justo y más seguro para todos».